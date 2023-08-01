https://sputnikarabic.ae/20230801/المدير-التنفيذي-لجمعية-المصدرين-المصريين-نركز-حاليا-على-الشراكة-مع-أقاليم-روسية-مختلفة-1079667169.html

المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين: نركز حاليا على الشراكة مع أقاليم روسية مختلفة

المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين: نركز حاليا على الشراكة مع أقاليم روسية مختلفة

قمة جمعت دول القارة السمراء في مكان واحد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وحضور دولي واسع أثمر عنه عقد شراكات واتفاقيات بين الجانب الأفريقي والروسي، تعد بمستقبل... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T11:09+0000

2023-08-01T11:09+0000

2023-08-01T11:09+0000

روسيا

العالم العربي

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أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، المهندس أحمد طه، وتحدث عن الاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والروسي على هامش المنتدى الاقتصادي الإنساني في إطار قمة "روسيا - أفريقيا"الثانية، وقال:شراكة استراتيجية بين مصر والأقاليم الروسيةوأضاف المهندس طه: "الاتفاقية تعمل على محور التدريب، نحن لدينا برنامج في جمعية المصدرين المصريين اسمه "حاضنة التصدير"، وكنا قد اتفقنا مع جامعة إقليم موردوفيا على تدريب 100 متدرب على هذا البرنامج بطريقة الأون لاين ومن ثم سنقوم به بشكل حضوري في شرم الشيخ أو الغردقة لتقليل الفترة، وفي نفس الوقت لمن لم يزر مصر من قبل يتعرف على بلادنا ونكون بذلك ضربنا أكثر من عصفور بحجر واحد".وبالنسبة للمنتجات التي تهتم روسيا باستيرادها من مصر، أشار المهندس طه إلى أنه: "بالنسبة للسوق الروسية، فطلبهم المحدد في الوقت الحالي هو الأقمشة، لأن لديهم مشكلة حاليا بسبب الظروف الجيوسياسية في التوريد، وخصوصا أن إقليم تولا هو المسؤول عن تصنيع كافة المهمات والملابس العسكرية للجيش والشرطة على مستوى روسيا كلها، وهذا جزء من الأجزاء الأساسية للشراكة التي بيننا مع إقليم تولا".وأوضح المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين بأن الشراكة المصرية - الروسية في هذا القطاع ستشمل أيضا دولة أفريقية أخرى، وقال لـ"سبوتنيك":واختتمت، مساء يوم الجمعة الماضية، في مدينة سان بطرسبورغ، أعمال قمة "روسيا - أفريقيا" الثانية، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة.وشارك في القمة العديد من قادة الدول الأفريقية، وفي مقدمتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.وكان الرئيس المصري قد ألقى كلمة في الجلسة العامة للقمة، وقال: "الدول الأفريقية ذات سيادة وإرادة مستقلة، ويتعين أن تبقى بمنأى عن مساعي الاستقطاب في الصراعات القائمة".وأضاف الرئيس المصري أن قمة "روسيا - أفريقيا" تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد، ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب.وأوضح الرئيس السيسي أن الدول الأفريقية تقف في خضم ذلك، لتواجه عددا ضخما من التحديات، التي لا تؤثر فقط على قدرتها على استكمال مسارها التنموي.

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