https://sputnikarabic.ae/20230801/المدير-التنفيذي-لشركة-سهول-الاستثمار-في-السوق-الروسية-فرصة-لنا-لنخرج-من-الإطار-التقليدي-1079668935.html

المدير التنفيذي لشركة "سهول": الاستثمار في السوق الروسية فرصة لنا لنخرج من الإطار التقليدي

المدير التنفيذي لشركة "سهول": الاستثمار في السوق الروسية فرصة لنا لنخرج من الإطار التقليدي

أحدثت التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية في الساحة الدولية، نتيجة الأزمة الروسية - الأوكرانية، تغيرا واضح المعالم في التوجهات الدولية نحو روسيا والرغبة في عالم... 01.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-01T12:01+0000

2023-08-01T12:01+0000

2023-08-01T12:01+0000

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شهدت القمة الروسية - الأفريقية التي جمعت دول القارة السمراء في سان بطرسبورغ لتطوير مجالات الاستثمار مع الجانب الروسي مشاركة دولية واسعة، وأيضا شركات عربية، من بينها شركة "سهول" للاستثمار الإماراتي التي تسعى من خلال هذه المشاركة في أعمال القمة إلى توسيع حجم التبادلات والاستثمار في مجال الزراعة في روسيا.أجرت وكالة "سبوتنيك" حوارا مع المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة "سهول إيريبيا" للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة، إدريس ذهبي وقال لـ "سبوتنيك":وأضاف: "نحن نقوم بتطوير منتجات تستهلك في السوق العربية والأفريقية، ومن هناك نقوم بتطوير التصدير والتوصيل إلى المصادر أواتجاهات الأسواق المطلوبة".وحول الضغوط الغربية التي تأتي في ظل العداء تجاه روسيا، والتخوف من الشراكات مع الجانب الروسي، قال إدريس ذهبي لـ "سبوتنيك": "أظن أنها فرصة لنخرج من الإطار التقليدي المعتاد للتداول الدولي إلى إطار جديد، ونبحث عن بدائل وهذه الأشياء جعلتنا نجد الكثير من الخيارات البديلة التي أصبحت أنجح وأفضل مما كنا عليه، وهذا يعطينا زخما وقوة وثقة أننا نكمل في المسار والاستثمار، لأنه يجب أن يكون هناك حل لكل مشكلة".منتجات روسية تستهلك أكثر في الدول العربيةوحول اهتمام شركة "سهول" للاستثمار الإماراتية في السوق الروسية بمنتجات معينة، في ظل أزمة الأمن الغظائي بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية، قال الذهبي لـ "سبوتنيك": "لهذا السبب دخلنا في المشروع المتكامل، بدلا من الاعتماد على النظام القديم وهو التجارة فقط، شراء المحاصيل ومن بعدها توريدها، نحن دخلنا مباشرة في قطاع الاستثمار مباشرة في المزارع، لأن هناك منتجات خاصة بالدول العربية أو الأفريقية ولا تُستهلك في روسيا كالحمص الروسي مثلا الذي ينتج في روسيا بقيمة 400 ألف طن تنتج توجد 15 ألف فقط في السوق الروسية والباقي كله للتصدير، وبالتالي يمكننا أن نكون شكراء مع الجانب الروسي لتوسيع هذا المجال إلى إنتاج مليون طن ليغطي احتياجات السوق العربية- الأفريقية".شركة "سهول" الإماراتية وسيط عربي ــ روسيوحول الهدف من إنشاء هذه الشركة الاستثمارية بالتعاقد مع الحانب الروسي، قال المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لشركة "سهول إيريبيا" للاستثمار في الإمارات العربية المتحدة:واختتمت، مساء يوم الجمعة الماضية، في مدينة سان بطرسبورغ، أعمال قمة "روسيا- أفريقيا" الثانية، بالاتفاق على الإعلان الختامي للقمة التي شارك فيها نحو 50 دولة. ويعدّ المنتدى الروسي - الأفريقي منصة للحوار المباشر بين الشركات والحكومات وممثلي مختلف القطاعات في روسيا وأفريقيا.

https://sputnikarabic.ae/20230801/المدير-التنفيذي-لجمعية-المصدرين-المصريين-نركز-حاليا-على-الشراكة-مع-أقاليم-روسية-مختلفة-1079667169.html

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