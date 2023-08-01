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Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230801/رئيس-أركان-الجيش-الروسي-يتفقد-الوحدات-العسكرية-الروسية-في-مقاطعة-زابوروجيه-1079647201.html
رئيس أركان الجيش الروسي يتفقد القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
رئيس أركان الجيش الروسي يتفقد القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو
تفقد رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الثلاثاء، موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T03:48+0000
2023-08-01T04:31+0000
أخبار روسيا اليوم
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية: "خلال العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بزيارة موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه".وذكرت الوزارة: "في مركز القيادة، استمع رئيس الأركان إلى تقرير قائد القوات على محور زابوروجيه، الجنرال الفريق ألكسندر رومانشوك، حول الوضع الحالي وطبيعة أعمال العدو وتنفيذ قوات روسيا للمهام القتالية على اتجاه أوريخوف".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230801/القوات-الروسية-تحبط-8-هجمات-للقوات-الأوكرانية-وتقضي-على-أكثر-من-100-جندي-أوكراني-1079646887.html
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أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم, روسيا, سلاح روسيا

رئيس أركان الجيش الروسي يتفقد القوات الروسية في مقاطعة زابوروجيه... فيديو

03:48 GMT 01.08.2023 (تم التحديث: 04:31 GMT 01.08.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف
رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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حصري
تفقد رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الثلاثاء، موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه.
وبحسب ما أفادت به وزارة الدفاع الروسية: "خلال العمل في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، بزيارة موقع القيادة الامامية لتجمع القوات الروسية في اتجاه زابوروجيه".
وذكرت الوزارة: "في مركز القيادة، استمع رئيس الأركان إلى تقرير قائد القوات على محور زابوروجيه، الجنرال الفريق ألكسندر رومانشوك، حول الوضع الحالي وطبيعة أعمال العدو وتنفيذ قوات روسيا للمهام القتالية على اتجاه أوريخوف".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
قاذفة اللهب الروسية سولنتسيبيك تقصف معاقل القوات الأوكرانية في اتجاه دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
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02:24 GMT
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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