https://sputnikarabic.ae/20230801/عفو-جزئي-وتخفيف-عقوبة-زعيمة-ميانمار-السابقة-سو-تشي-بـ-6-سنوات-1079678056.html
عفو جزئي وتخفيف عقوبة زعيمة ميانمار السابقة سو تشي بـ 6 سنوات
عفو جزئي وتخفيف عقوبة زعيمة ميانمار السابقة سو تشي بـ 6 سنوات
ذكرت تقارير إعلامية أن سلطات ميانمار ستصدر عفوا جزئيا عن زعيمة البلاد السابقة سو تشي، التي تم الحكم عليها بالسجن لمدة 33 عاما. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T15:01+0000
2023-08-01T15:01+0000
2023-08-01T15:01+0000
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار ميانمار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079678346_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c607b20d4181abf8732cc2023a53ec69.jpg
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، فإن المجلس العسكري الحاكم في البلاد سيصدر العفو عن سو تشي، في 5 قضايا من أصل 19 قضية تم محاكمة زعيمة البلاد السابقة بها.ولفتت الصحيفة إلى قول زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري، في تصريح لوسائل إعلام، إن العفو يتضمن تخفيف عقوبة السجن التي تخضع لها سو تشي، لتصبح 6 سنوات فقط.يذكر أن الجيش أطاح بزعيمة البلاد سو تشي، في عام 2021، وقام بوضعها في السجن بعد الاستيلاء على السلطة في البلاد.وتستأنف سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل، ضد التهم الموجهة إليها، التي تشمل الفساد وتزوير الانتخابات والتحريض على العنف.
https://sputnikarabic.ae/20220623/ميانمار-نقل-زعيمة-البلاد-المخلوعة-إلى-السجن-الانفرادي-1064083075.html
أخبار ميانمار
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/01/1079678346_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_a0935a73d36a63e85a989903de37c698.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ميانمار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ميانمار
عفو جزئي وتخفيف عقوبة زعيمة ميانمار السابقة سو تشي بـ 6 سنوات
تابعنا عبر
ذكرت تقارير إعلامية أن سلطات ميانمار ستصدر عفوا جزئيا عن زعيمة البلاد السابقة سو تشي، التي تم الحكم عليها بالسجن لمدة 33 عاما.
وبحسب ما ذكرته صحيفة
"ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، فإن المجلس العسكري الحاكم في البلاد سيصدر العفو عن سو تشي، في 5 قضايا من أصل 19 قضية تم محاكمة زعيمة البلاد السابقة بها.
ولفتت الصحيفة إلى قول زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري، في تصريح لوسائل إعلام، إن العفو يتضمن تخفيف عقوبة السجن
التي تخضع لها سو تشي، لتصبح 6 سنوات فقط.
يذكر أن الجيش أطاح بزعيمة البلاد سو تشي، في عام 2021، وقام بوضعها في السجن بعد الاستيلاء على السلطة في البلاد.
وتستأنف سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل، ضد التهم الموجهة إليها
، التي تشمل الفساد وتزوير الانتخابات والتحريض على العنف.