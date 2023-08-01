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https://sputnikarabic.ae/20230801/عفو-جزئي-وتخفيف-عقوبة-زعيمة-ميانمار-السابقة-سو-تشي-بـ-6-سنوات-1079678056.html
عفو جزئي وتخفيف عقوبة زعيمة ميانمار السابقة سو تشي بـ 6 سنوات
عفو جزئي وتخفيف عقوبة زعيمة ميانمار السابقة سو تشي بـ 6 سنوات
ذكرت تقارير إعلامية أن سلطات ميانمار ستصدر عفوا جزئيا عن زعيمة البلاد السابقة سو تشي، التي تم الحكم عليها بالسجن لمدة 33 عاما. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T15:01+0000
2023-08-01T15:01+0000
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وبحسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، فإن المجلس العسكري الحاكم في البلاد سيصدر العفو عن سو تشي، في 5 قضايا من أصل 19 قضية تم محاكمة زعيمة البلاد السابقة بها.ولفتت الصحيفة إلى قول زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري، في تصريح لوسائل إعلام، إن العفو يتضمن تخفيف عقوبة السجن التي تخضع لها سو تشي، لتصبح 6 سنوات فقط.يذكر أن الجيش أطاح بزعيمة البلاد سو تشي، في عام 2021، وقام بوضعها في السجن بعد الاستيلاء على السلطة في البلاد.وتستأنف سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل، ضد التهم الموجهة إليها، التي تشمل الفساد وتزوير الانتخابات والتحريض على العنف.
https://sputnikarabic.ae/20220623/ميانمار-نقل-زعيمة-البلاد-المخلوعة-إلى-السجن-الانفرادي-1064083075.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ميانمار
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار ميانمار

عفو جزئي وتخفيف عقوبة زعيمة ميانمار السابقة سو تشي بـ 6 سنوات

15:01 GMT 01.08.2023
© AFP 2023زعيمة البلاد السابقة سو تشي
زعيمة البلاد السابقة سو تشي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023
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ذكرت تقارير إعلامية أن سلطات ميانمار ستصدر عفوا جزئيا عن زعيمة البلاد السابقة سو تشي، التي تم الحكم عليها بالسجن لمدة 33 عاما.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الثلاثاء، فإن المجلس العسكري الحاكم في البلاد سيصدر العفو عن سو تشي، في 5 قضايا من أصل 19 قضية تم محاكمة زعيمة البلاد السابقة بها.
زعيمة ميانمار - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2022
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ولفتت الصحيفة إلى قول زاو مين تون، المتحدث باسم المجلس العسكري، في تصريح لوسائل إعلام، إن العفو يتضمن تخفيف عقوبة السجن التي تخضع لها سو تشي، لتصبح 6 سنوات فقط.
يذكر أن الجيش أطاح بزعيمة البلاد سو تشي، في عام 2021، وقام بوضعها في السجن بعد الاستيلاء على السلطة في البلاد.
وتستأنف سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل، ضد التهم الموجهة إليها، التي تشمل الفساد وتزوير الانتخابات والتحريض على العنف.
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