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https://sputnikarabic.ae/20230801/قائد-الحرس-الثوري-أمريكا-لم-تعد-كسابق-عهدها-وباتت-عاجزة-عن-تحقيق-أي-إنجاز-1079682219.html
قائد الحرس الثوري: أمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز
قائد الحرس الثوري: أمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز
قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن الهيمنة الأمريكية الهشة قد تراجعت بعد أن خسرت الأخيرة مكانتها كأكبر قوة عالمية. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T17:24+0000
2023-08-01T17:24+0000
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وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت في كلمة له أمام اجتماع مسؤولي وقادة منظمة التعبئة "البسيج"، والتي أفاد خلالها بأن "التحركات الاستعراضية من جانب العدو خلال العقود الماضية ولّى عهدها، وأمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز رغم الأموال الطائلة التي تنفقها".وأكد اللواء سلامي أن السياسة الأمريكية في سوريا لم تعد مجدية وتعاني الانسداد، كما أن الجانب الأمريكي قد فشل في العراق حيال اصطناع حكومة حيث أخذت حكومة ثورية بمقاليد الحكم، مقارنا ذلك بإقبال المجتمع الدولي بشأن بناء العلاقات والتعاون مع إيران.وقال القائد العام للحرس الثوري:وأشار اللواء حسين سلامي إلى أن "كل من يعوّل على أمريكا فقد هوى وانهار، وكل بلد مثل اليمن والعراق ولبنان وسوريا، راهن على إيران فقد ثبت".وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إن "إحدى سياسات البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن هي الرد بالمثل، هذه السياسة هي سياسة راسخة وليس بإمكان أحد منعها"، مضيفًا أن أمريكا وجميع حلفائها فشلوا على مر الأعوام الـ 45 الماضية، في تحقيق أي انتصار على إيران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وكانت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت عن "حشد أمريكا قواتها في مياه الخليج لمنع إيقاف سفينة كانت تهرّب الوقود الإيراني".
https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الإيرانية-لا-نتفاوض-مع-الولايات-المتحدة-على-أساس-الثقة-1079610178.html
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الأخبار, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار, الحرس الثوري الإيراني, إيران, أخبار إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

قائد الحرس الثوري: أمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز

17:24 GMT 01.08.2023
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2023
© AFP 2023 / HO / Iranian Army office
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قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن الهيمنة الأمريكية الهشة قد تراجعت بعد أن خسرت الأخيرة مكانتها كأكبر قوة عالمية.
وذكرت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت في كلمة له أمام اجتماع مسؤولي وقادة منظمة التعبئة "البسيج"، والتي أفاد خلالها بأن "التحركات الاستعراضية من جانب العدو خلال العقود الماضية ولّى عهدها، وأمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز رغم الأموال الطائلة التي تنفقها".
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2023
الخارجية الإيرانية: لا نتفاوض مع الولايات المتحدة على أساس الثقة
أمس, 11:13 GMT
وأكد اللواء سلامي أن السياسة الأمريكية في سوريا لم تعد مجدية وتعاني الانسداد، كما أن الجانب الأمريكي قد فشل في العراق حيال اصطناع حكومة حيث أخذت حكومة ثورية بمقاليد الحكم، مقارنا ذلك بإقبال المجتمع الدولي بشأن بناء العلاقات والتعاون مع إيران.
وقال القائد العام للحرس الثوري:

الكيان الصهيوني لم يعد يشعر بالقوة، والهرولة العربية نحو التطبيع معه قد خمدت، والاحتلال يواجه في كل يوم معادلات أمنية جديدة.

وأشار اللواء حسين سلامي إلى أن "كل من يعوّل على أمريكا فقد هوى وانهار، وكل بلد مثل اليمن والعراق ولبنان وسوريا، راهن على إيران فقد ثبت".
وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".
وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إن "إحدى سياسات البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن هي الرد بالمثل، هذه السياسة هي سياسة راسخة وليس بإمكان أحد منعها"، مضيفًا أن أمريكا وجميع حلفائها فشلوا على مر الأعوام الـ 45 الماضية، في تحقيق أي انتصار على إيران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وكانت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت عن "حشد أمريكا قواتها في مياه الخليج لمنع إيقاف سفينة كانت تهرّب الوقود الإيراني".
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