https://sputnikarabic.ae/20230801/واشنطن-نعارض-بشدة-قرار-فيتش-خفض-التصنيف-الائتماني-للولايات-المتحدة-1079688233.html
واشنطن: نعارض بشدة قرار "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
واشنطن: نعارض بشدة قرار "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
عارضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، بشدة قرار وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" بتخفيض تصنيف الائتمان للولايات المتحدة من AAA إلى AA+. 01.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-01T23:26+0000
2023-08-01T23:26+0000
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ووفقا لما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان:"نختلف بشدة مع هذا القرار".وأضاف البيان أن قرار "فيتش" "يتناقض مع الواقع" في الوقت الذي قدم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحسنًا اقتصاديًا قويًا.كما أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بيانًا أعربت فيه عن عدم اتفاقها مع قرار "فيتش".وفي وقت سابق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" عن خفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AA+ إلى AA.ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة فإن "فيتش ريتنجز" قامت بخفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AA+ إلى AA في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.
https://sputnikarabic.ae/20230801/فيتش-تخفض-التصنيف-الائتماني-للولايات-المتحدة-إلى-aa-1079688089.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, فيتش, وكالة فيتش
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, فيتش, وكالة فيتش
واشنطن: نعارض بشدة قرار "فيتش" خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
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عارضت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، بشدة قرار وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" بتخفيض تصنيف الائتمان للولايات المتحدة من AAA إلى AA+.
ووفقا لما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان:"نختلف بشدة مع هذا القرار".
وأضاف البيان أن قرار "فيتش" "يتناقض مع الواقع" في الوقت الذي قدم فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن تحسنًا اقتصاديًا قويًا.
كما أصدرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بيانًا أعربت فيه عن عدم اتفاقها مع قرار "فيتش".
وفي وقت سابق، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" عن خفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد
للولايات المتحدة من AA+ إلى AA.
ووفقًا لبيان صادر عن الوكالة فإن "فيتش ريتنجز" قامت بخفض تصنيف الائتمان الطويل الأمد للولايات المتحدة من AA+ إلى AA في العملات الأجنبية، مع استمرار توقعات استقرار التصنيف.
وأشارت الوكالة إلى أن هذا القرار جاء نتيجة التوقعات بتدهور الوضع المالي في الولايات المتحدة خلال الثلاث سنوات المقبلة وارتفاع مستوى الدين الحكومي في البلاد
، الذي وصف بالفعل بأنه مرتفع.