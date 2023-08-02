https://sputnikarabic.ae/20230802/إسرائيل-تبيع-نظام-مقلاع-داود-الصاروخي-إلى-فنلندا-1079731455.html
إسرائيل تبيع نظام "مقلاع داود" الصاروخي لفنلندا
إسرائيل تبيع نظام "مقلاع داود" الصاروخي لفنلندا
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بيعها المنظومة الدفاعية الجديدة "مقلاع داود" إلى فنلندا. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T19:10+0000
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وأفادت الوزارة الإسرائيلية بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على بيع نظام دفاع صاروخي طوّره البلدان معا إلى فنلندا، حيث تلقت تل أبيب الضوء الأخضر من واشنطن لبيع تلك المنظومة الدفاعية.وأكدت أن إسرائيل ستبيع فنلندا هذه المنظومة الدفاعية المتقدمة بقيمة 345 مليون دولار، مشيرة إلى أن شركة "رافائيل" الإسرائيلية هي التي تقوم بتطوير وتحديث تلك المنظومة، بالتعاون مع شركة "رايثيون تكنولوجيز" الأمريكية.ويشار إلى أن "مقلاع داود" قد تم تصميمه لاعتراض التهديدات المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات دون طيار.ويذكر أن منظومة "مقلاع داود" هي منظومة دفاعية وسط، بين "القبة الحديدية" وهي المخصصة للمدى المنخفض، وبين منظومة "حيتس 2" و"حيتس 3" والمخصصة للمدى الطويل، مثل الصواريخ البعيدة المدى المنطلقة من إيران، والتي تتحرك خارج الغلاف الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20230510/إسرائيل-تستخدم-منظومة-دفاعية-لأول-مرة-في-تاريخ-المواجهة-مع-غزة-1076887604.html
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الأخبار, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فنلندا
الأخبار, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فنلندا
إسرائيل تبيع نظام "مقلاع داود" الصاروخي لفنلندا
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بيعها المنظومة الدفاعية الجديدة "مقلاع داود" إلى فنلندا.
وأفادت الوزارة الإسرائيلية
بأن الولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت على بيع نظام دفاع صاروخي طوّره البلدان معا إلى فنلندا، حيث تلقت تل أبيب الضوء الأخضر من واشنطن لبيع تلك المنظومة الدفاعية.
وأكدت أن إسرائيل ستبيع فنلندا هذه المنظومة الدفاعية المتقدمة بقيمة 345 مليون دولار، مشيرة إلى أن شركة "رافائيل" الإسرائيلية هي التي تقوم بتطوير وتحديث تلك المنظومة، بالتعاون مع شركة "رايثيون تكنولوجيز" الأمريكية.
ويشار إلى أن "مقلاع داود" قد تم تصميمه لاعتراض التهديدات المتقدمة، بما في ذلك الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات والطائرات دون طيار.
ويذكر أن منظومة "مقلاع داود" هي منظومة دفاعية وسط، بين "القبة الحديدية"
وهي المخصصة للمدى المنخفض، وبين منظومة "حيتس 2" و"حيتس 3" والمخصصة للمدى الطويل، مثل الصواريخ البعيدة المدى المنطلقة من إيران، والتي تتحرك خارج الغلاف الجوي.