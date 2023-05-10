https://sputnikarabic.ae/20230510/إسرائيل-تستخدم-منظومة-دفاعية-لأول-مرة-في-تاريخ-المواجهة-مع-غزة-1076887604.html

إسرائيل تستخدم منظومة دفاعية لأول مرة في تاريخ المواجهة مع غزة

إسرائيل تستخدم منظومة دفاعية لأول مرة في تاريخ المواجهة مع غزة

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استخدم منظومة دفاعية لأول مرة في تاريخ المواجهة مع قطاع غزة. 10.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-10T16:08+0000

2023-05-10T16:08+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي استخدم للمرة الأولى في تاريخ المواجهة مع غزة المنظومة الدفاعية المسماه بـ"مقلاع داود"، أو ما يطلق عليها أحيانا "العصا السحرية".وأوضحت الإذاعة العبرية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تفعيل منظومة "مقلاع داود" للمرة الأولى، ضد القذائف والرشقات الصاروخية المنطلقة من قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، وهي منظومة دفاعية خاصة بالتهديدات متوسطة المدى، وهي أعلى في الجودة والمستوى الجوي من المنظومة الدفاعية الأخرى، والمعروفة باسم "القبة الحديدية"، الخاصة بالتهديدات قصيرة المدى، وذات مدى منخفض فقط.ومن جانبها، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بتفعيل منظومة "مقلاع داود" من أجل اعتراض صاروخ أطلق من القطاع باتجاه تل أبيب، حيث تم إطلاق صاروخ من داخل غزة قابله صاروخ من تلك المنظومة الإسرائيلية.وأوضحت الصحيفة أن منظومة "مقلاع داود" هي منظومة دفاعية وسط، بين "القبة الحديدية" وهي المخصصة للمدى المنخفض، وبين منظومة "حيتس 2" و"حيتس 3" والمخصصة للمدى الطويل، مثل الصواريخ بعيدة المدة المنطلقة من إيران، والتي تتحرك خارج الغلاف الجوي.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ فجر الثلاثاء، إلى 19 قتيلا و40 مصابا، حيث أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، "إطلاق أكثر من 100 صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل خلال ساعة واحدة".وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي "إطلاق 40 صاروخا على مستوطنة سديروت وغلاف غزة، و20 نحو عسقلان وأسدود، بالإضافة إلى 3 صواريخ نحو تل أبيب خلال ساعتين".وكانت الإذاعة نفسها قد قالت، في وقت سابق اليوم، إن "هناك صواريخ كثيفة على يافا وتل أبيب ورامات غان"، مشيرةً إلى "تفعيل صافرات الإنذار في مدينة تل أبيب وفي منطقة غوش دان"، مضيفة أن "مدينة تل أبيب تتعرض لهجمة صاروخية"، مؤكدةً أن الصواريخ التي استهدفت المنطقة الواقعة وسط إسرائيل، عرقلت وعطلت هبوط الطائرات المدنية في مطار بن غوريون.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه جنوب إسرائيل، مؤكدا تفعيل صافرات الإنذار في عسقلان ومنطقة لاكيش. وفي الوقت نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي "بدء شن هجوم واسع النطاق على قطاع غزة".وقال المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي، إن "جيش الدفاع استهدف سيارة كان يستقلها نشطاء في طريقهم لموقع رمي صواريخ"، مؤكدًا أن "الجيش سيواصل العمل للحفاظ على سلامة وأمن مواطني إسرائيل".وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس الثلاثاء، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".

https://sputnikarabic.ae/20230510/نتنياهو-مستعدون-لتوسيع-العملية-العسكرية-في-غزة-1076879362.html

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل