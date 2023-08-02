https://sputnikarabic.ae/20230802/ترامب-أواجه-أحكاما-بالسجن-561-عاما-1079737174.html
ترامب: أواجه أحكاما بالسجن561 عاما
ترامب: أواجه أحكاما بالسجن561 عاما
أقر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه قد يواجه أحكام بالسجن تصل إلى 561 عامًا على خلفية التهم الموجهة ضده. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T21:26+0000
2023-08-02T21:26+0000
2023-08-02T21:26+0000
ترامب
دونالد ترامب
خطط ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وذكر ترامب في بيان صادر يوم الأربعاء، أن وزارة العدالة الأمريكية، التي وصفها بأنها "فاسدة" والخاضعة لسيطرة "الغشاش" (بايدن)، قدمت له تهمًا غير قانونية.وقال البيان: "وزارة العدل الفاسدة تحت سيطرة جو الغشاش (بايدن) وجهت لي تهمًا غير قانونية مرة أخرى. وفقًا لبعض التقارير، قد يكون هناك تهديد بالحكم علي بمجموع يصل إلى 561 عامًا في السجن بسبب حملة الاضطهاد التي تقودها القوى اليسارية. ستة أحكام بالسجن مدى الحياة".وتشمل التهم التي تم توجيهها لترامب محاولة الحفاظ على السلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020 من خلال أعمال غير قانونية، بحسب ما ذكره المحقق الخاص جاك سميث. ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن في الثالث من أغسطس/آب، حيث سيواجه عملية محاكمة مرتقبة.يشار إلى أن أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 شهدت اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول، مما أدى إلى تعطيل جلسة الكونغرس لعدة ساعات، وتم توجيه اتهامات لمئات الأشخاص بالتورط في هذه الأحداث.
https://sputnikarabic.ae/20230801/استدعاء-ترامب-للمثول-أمام-المحكمة-بتهم-تتعلق-بانتخابات-عام-2020-1079687870.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, دونالد ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
ترامب, دونالد ترامب, خطط ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن
ترامب: أواجه أحكاما بالسجن561 عاما
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أقر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بأنه قد يواجه أحكام بالسجن تصل إلى 561 عامًا على خلفية التهم الموجهة ضده.
وذكر ترامب في بيان صادر يوم الأربعاء، أن وزارة العدالة الأمريكية، التي وصفها بأنها "فاسدة" والخاضعة لسيطرة "الغشاش" (بايدن)، قدمت له تهمًا غير قانونية.
وقال البيان: "وزارة العدل الفاسدة تحت سيطرة جو الغشاش (بايدن) وجهت لي تهمًا غير قانونية مرة أخرى
. وفقًا لبعض التقارير، قد يكون هناك تهديد بالحكم علي بمجموع يصل إلى 561 عامًا في السجن بسبب حملة الاضطهاد التي تقودها القوى اليسارية. ستة أحكام بالسجن مدى الحياة".
وتشمل التهم التي تم توجيهها لترامب محاولة الحفاظ على السلطة بعد هزيمته في انتخابات عام 2020 من خلال أعمال غير قانونية، بحسب ما ذكره المحقق الخاص جاك سميث. ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة في واشنطن
في الثالث من أغسطس/آب، حيث سيواجه عملية محاكمة مرتقبة.
يشار إلى أن أحداث السادس من يناير/كانون الثاني 2021 شهدت اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكابيتول، مما أدى إلى تعطيل جلسة الكونغرس لعدة ساعات، وتم توجيه اتهامات لمئات الأشخاص بالتورط في هذه الأحداث.