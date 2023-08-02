https://sputnikarabic.ae/20230802/30-سفينة-روسية-تبدأ-مناورات-درع-المحيط-2023-في-بحر-البلطيق-1079707532.html
30 سفينة روسية تبدأ مناورات "درع المحيط 2023" في بحر البلطيق
30 سفينة روسية تبدأ مناورات "درع المحيط 2023" في بحر البلطيق
صرحت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات "درع المحيط –2023" بدأت في بحر البلطيق، وتشارك فيها أكثر من 30 سفينة حربية وزورقًا من البحرية الروسية و 30 طائرة بحرية... 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T10:51+0000
2023-08-02T10:51+0000
2023-08-02T10:51+0000
روسيا
العالم
أسطول البلطيق
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وقالت الوزارة: "من 2 أغسطس (آب)، في مياه بحر البلطيق، تحت قيادة القائد العام للقوات البحرية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، انطلقت مناورات "درع المحيط –2023".وبحسب وزارة الدفاع، فإن المناورة تهدف إلى "اختبار جاهزية القوات البحرية لحماية المصالح الوطنية في منطقة مهمة من الناحية العملياتية والترابط في عمل المقرات على مختلف المستويات".من المخطط القيام بإجراءات لحماية الممرات البحرية والاتصالات البحرية ونقل القوات والبضائع العسكرية. في المجموع، هناك أكثر من 200 تمرين قتالي، بما في ذلك استخدام الأسلحة.وأضافت الوزارة: "بعد انتهاء المناورات ستتوجه السفن إلى قواعدها الدائمة وستعود الطائرات إلى مطاراتها".
https://sputnikarabic.ae/20230802/صحيفة-ألمانية-تكشف-عن-موعد--لانتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1079705284.html
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روسيا, العالم, أسطول البلطيق
روسيا, العالم, أسطول البلطيق
30 سفينة روسية تبدأ مناورات "درع المحيط 2023" في بحر البلطيق
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صرحت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات "درع المحيط –2023" بدأت في بحر البلطيق، وتشارك فيها أكثر من 30 سفينة حربية وزورقًا من البحرية الروسية و 30 طائرة بحرية ونحو 6000 عسكري.
وقالت الوزارة: "من 2 أغسطس (آب)، في مياه بحر البلطيق
، تحت قيادة القائد العام للقوات البحرية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، انطلقت مناورات "درع المحيط –2023".
وبحسب وزارة الدفاع، فإن المناورة تهدف إلى "اختبار جاهزية القوات البحرية لحماية المصالح الوطنية في منطقة مهمة من الناحية العملياتية والترابط في عمل المقرات على مختلف المستويات
".
من المخطط القيام بإجراءات لحماية الممرات البحرية والاتصالات البحرية ونقل القوات والبضائع العسكرية. في المجموع، هناك أكثر من 200 تمرين قتالي، بما في ذلك استخدام الأسلحة.
وأضافت الوزارة: "بعد انتهاء المناورات ستتوجه السفن
إلى قواعدها الدائمة وستعود الطائرات إلى مطاراتها".