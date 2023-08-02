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الكرملين: الرئيس بوتين يجري اتصالا هاتفيا مع أردوغان
Танк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ уходит на выполнение боевой задачи на Краснолиманском направлении в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230802/صحيفة-ألمانية-تكشف-عن-موعد--لانتهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1079705284.html
صحيفة ألمانية تكشف عن موعد لانتهاء الصراع في أوكرانيا
صحيفة ألمانية تكشف عن موعد لانتهاء الصراع في أوكرانيا
كتب كريستوف شيلز في مقاله، أنه بسبب الهجوم المضاد الفاشل، سيتعين على كييف، تحت ضغط الغرب، التفاوض مع موسكو في الشتاء. 02.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-02T09:51+0000
2023-08-02T09:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كريستوف شيلز: "استمر الهجوم المضاد الأوكراني لمدة 60 يومًا، ولم يحقق نجاحًا يذكر بل خسائر فادحة. كل شيء يشير إلى أن هذا الصراع سيتجمد".وأضاف: "أوكرانيا في وضع سيء للغاية - على الأقل من حيث تصريحاتها الخاصة حول الرغبة في استعادة جميع الأراضي".وأشار في المقال إلى أن الوضع قد يتطور على غرار الحرب في شبه الجزيرة الكورية. في هذه الحالة، ستكون عضوية أوكرانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي غير واردة في المستقبل القريب.وتابع في مقاله المنشور في صحيفة " Die Welt": "يعترف المسؤولون الغربيون بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تعد قادرة على تحقيق اختراقات، على الرغم من المعدات الحديثة".ووفقا له، إن عدم النجاح في الجبهة سيؤدي إلى إحباط متزايد بين الجنود والمدنيين في أوكرانيا، فضلاً عن انخفاض عدد الاحتياطيين المستعدين والقادرين على القتال.بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمةأقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
https://sputnikarabic.ae/20230802/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-لقوات-النخبة-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1079704547.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة ألمانية تكشف عن موعد لانتهاء الصراع في أوكرانيا

09:51 GMT 02.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
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كتب كريستوف شيلز في مقاله، أنه بسبب الهجوم المضاد الفاشل، سيتعين على كييف، تحت ضغط الغرب، التفاوض مع موسكو في الشتاء.
وقال كريستوف شيلز: "استمر الهجوم المضاد الأوكراني لمدة 60 يومًا، ولم يحقق نجاحًا يذكر بل خسائر فادحة. كل شيء يشير إلى أن هذا الصراع سيتجمد".
وأضاف: "أوكرانيا في وضع سيء للغاية - على الأقل من حيث تصريحاتها الخاصة حول الرغبة في استعادة جميع الأراضي".
وأشار في المقال إلى أن الوضع قد يتطور على غرار الحرب في شبه الجزيرة الكورية. في هذه الحالة، ستكون عضوية أوكرانيا في الناتو والاتحاد الأوروبي غير واردة في المستقبل القريب.
وتابع في مقاله المنشور في صحيفة " Die Welt": "يعترف المسؤولون الغربيون بأن القوات المسلحة الأوكرانية لم تعد قادرة على تحقيق اختراقات، على الرغم من المعدات الحديثة".
ووفقا له، إن عدم النجاح في الجبهة سيؤدي إلى إحباط متزايد بين الجنود والمدنيين في أوكرانيا، فضلاً عن انخفاض عدد الاحتياطيين المستعدين والقادرين على القتال.
التدريبات التكتيكتية الخامسة المتنوعة للقوات المشتركة فى المنطقة العسكرية الشرقية في الحقل العسكري سيرغيفسكي في بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.08.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط هجوما لقوات النخبة الأوكرانية في زابوروجيه
09:43 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه وأرتيوموفسك، في 4 يونيو/ حزيران الماضي، بينما تركز الهجوم الرئيسي للقوات المسلحة الأوكرانية على قطاع زابوروجيه، حيث زجت كييف ألوية قتالية مدربة من قبل "الناتو" ومزودة بمعدات غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
أقرا أبضا: الجيش الروسي يواصل دحر محاولات "الهجوم المضاد" ويكبد أوكرانيا خسائر جسيمة
أقرا أيضا: خبير بريطاني: الغرب قد يفقد رغبته بمساعدة أوكرانيا بسبب فشلها في الهجوم المضاد
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