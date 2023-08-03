https://sputnikarabic.ae/20230803/-الإمارات-تفتتح-مكتبا-للمساعدات-الخارجية-في-تشاد-1079756851.html
الإمارات تفتتح مكتبا للمساعدات الخارجية في تشاد
الإمارات تفتتح مكتبا للمساعدات الخارجية في تشاد
افتتحت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، في منطقة أمدجراس في جمهورية تشاد ثاني مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج. 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T12:07+0000
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وذكرت صحيفة البيان، مساء اليوم الخميس، أن افتتاح المكتب التنسيقي في تشاد يأتي في إطار جهود الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتوفير الدعم الإنساني والإغاثي من المؤسسات الإنسانية الإماراتية للاجئين السودانيين في تشاد.ونقلت عن سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن "افتتاح المكتب يأتي في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية".وأكد الشامسي أن قرار مجلس الوزراء في الإمارات رقم 4/5 لعام 2022 يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في البلاد، وكذلك "إنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة الخارجية تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في عدد من الدول المستفيدة من المساعدات المقدمة من الجهات المانحة الإماراتية".ولفت الدبلوماسي الإماراتي إلى تحديد مجموعة من الأدوار المهمة للمكاتب التنسيقية لبلاده في الخارج، من أجل تعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات الخارجية بحسب أفضل المعايير الدولية، مثل الإشراف على ملف المساعدات الخارجية للبلاد في الدول المستفيدة، وتنسيق جهود الجهات المانحة الإماراتية مع المتابعة المستمرة للمشاريع وبرامج المساعدات.وكان سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والوفد المرافق له، قد زار المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة أمدجراس بدولة تشاد، للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة فيه، مشيرا إلى أن المستشفى استقبل منذ افتتاحه 2,841 حالة مرضية.ويذكر أن مراسم افتتاح المكتب قد حضرها إسحق مالوا جاموس، حاكم ولاية أنيدي شرق التشادية، وعلي محمد البريكي، مدير مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الإنسانية الإماراتية.ويأتي ذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الإمارات لدعم اللاجئين السودانيين، الذين تضرروا من ظروف الصراع الذي تشهده البلاد.ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
https://sputnikarabic.ae/20230709/الإمارات-تفتتح-مستشفى-ميدانيا-في-تشاد-دعما-للاجئين-السودانيين-1078884315.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تشاد, العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار تشاد, العالم العربي, الأخبار, أخبار السودان اليوم, اتفاق السودان, المجلس السيادي في السودان
الإمارات تفتتح مكتبا للمساعدات الخارجية في تشاد
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افتتحت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الخميس، في منطقة أمدجراس في جمهورية تشاد ثاني مكتب تنسيقي للمساعدات الخارجية الإماراتية ببعثات الدولة بالخارج.
وذكرت صحيفة
البيان، مساء اليوم الخميس، أن افتتاح المكتب التنسيقي في تشاد يأتي في إطار جهود الإمارات المتواصلة لدعم الشعب التشادي، بالإضافة إلى تعزيز الجهود لتوفير الدعم الإنساني والإغاثي من المؤسسات الإنسانية الإماراتية للاجئين السودانيين في تشاد.
ونقلت عن سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أن "افتتاح المكتب يأتي في سياق استكمال مسيرة النجاح وتعزيز العمل المؤسسي لحوكمة المساعدات الخارجية".
وأكد الشامسي أن قرار مجلس الوزراء في الإمارات رقم 4/5 لعام 2022 يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات المانحة للمساعدات الخارجية في البلاد، وكذلك "إنشاء مكاتب تنسيقية في بعثات الدولة الخارجية تعنى بشؤون المساعدات الخارجية في عدد من الدول المستفيدة من المساعدات المقدمة من الجهات المانحة الإماراتية
".
ولفت الدبلوماسي الإماراتي إلى تحديد مجموعة من الأدوار المهمة للمكاتب التنسيقية لبلاده في الخارج، من أجل تعزيز كفاءة وتنافسية المساعدات الخارجية بحسب أفضل المعايير الدولية، مثل الإشراف على ملف المساعدات الخارجية للبلاد في الدول المستفيدة، وتنسيق جهود الجهات المانحة الإماراتية مع المتابعة المستمرة للمشاريع وبرامج المساعدات.
وكان سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية الإماراتي لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، والوفد المرافق له، قد زار المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة أمدجراس بدولة تشاد، للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة فيه، مشيرا إلى أن المستشفى استقبل منذ افتتاحه 2,841 حالة مرضية.
ويذكر أن مراسم افتتاح المكتب قد حضرها إسحق مالوا جاموس، حاكم ولاية أنيدي شرق التشادية، وعلي محمد البريكي، مدير مكتب تنسيق المساعدات الإماراتية في تشاد، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات والهيئات الإنسانية الإماراتية.
ويأتي ذلك ضمن المساعدات التي تقدمها الإمارات
لدعم اللاجئين السودانيين، الذين تضرروا من ظروف الصراع الذي تشهده البلاد.
ومنذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من أنحاء السودان
، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.