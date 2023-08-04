https://sputnikarabic.ae/20230804/أردوغان-الأفارقة-أوقفوا-تصدير-الذهب-واليورانيوم-إلى-فرنسا-ردا-على-الظلم-والاضطهاد-1079795611.html

أردوغان: الأفارقة أوقفوا تصدير الذهب واليورانيوم إلى فرنسا ردا على الظلم والاضطهاد

أردوغان: الأفارقة أوقفوا تصدير الذهب واليورانيوم إلى فرنسا ردا على الظلم والاضطهاد

أكّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن توقف الأفارقة عن‎ ‎تصدير الذهب واليورانيوم ‏إلى فرنسا‎ ‎هو رد على الظلم الذي مارسته لسنوات طويلة‎.‎ 04.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-04T15:07+0000

2023-08-04T15:07+0000

2023-08-04T15:39+0000

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وقال أردوغان في كلمة له، عقب أداء صلاة الجمعة، في مسجد كيرم أيدينلار في إسطنبول: "هذا ليس جديدا على فرنسا، بعبارة أخرى، ممارسات فرنسا التي قامت بها في الماضي في الجزائر ورواندا ومالي كلها مدونة في جميع سجلات العالم، والأفارقة يعرفون ذلك جيدا".وتابع: "لقد أوقفوا حاليا شحن الذهب وكذلك شحن اليورانيوم إلى فرنسا، هذا هو الرد على اضطهاد هذه البلدان لسنوات، أما نحن فنحاول فقط الحفاظ على علاقاتنا الإيجابية معهم"، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وتصنّف النيجر ضمن أكبر 7 دول منتجة لليورانيوم في العالم، في عام 2023، رغم أن إنتاجها من هذا المعدن، عام 2022، تراجع إلى أقل من النصف، مقارنة بما كان عليه في عام 2013.وأفادت تقارير إعلامية، في وقت سابق، بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا، وهو قرار صادر عن رئيس المجلس العسكري في البلاد.وأعلن المجلس العسكري في النيجر، أمس الخميس، إبطال الاتفاقات العسكرية التي أبرمت بين نيامي وباريس، عقب الانقلاب الذي وقع، الأسبوع الماضي.وقال أحد أعضاء المجلس في بيان تمت قراءته على الهواء، في وقت متأخر من يوم أمس الخميس: "نظرًا للموقف المتلاعب، وردة الفعل غير المسؤولة من فرنسا إزاء الوضع، قرر المجلس الوطني لحماية الوطن إلغاء اتفاقيات التعاون في مجال الأمن والدفاع مع هذه الدولة".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 تموز/يوليو الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.وحذر جيش النيجر من أن "أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها، وسيؤدي إلى فوضى في البلاد".وكانت الرئاسة النيجرية أعلنت، الأربعاء الماضي، أن عناصرا من الحرس الرئاسي حاولت تنظيم تمرد ضد الدولة، لكنها لم تحصل على دعم من القوات المسلحة، موضحة أن الجيش والحرس الوطني مستعدان لمهاجمة العناصر المتورطة في التمرد.

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