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البنتاغون: أمريكا "قلقة للغاية" بشأن استثمارات الصين في القارة اللاتينية
البنتاغون: أمريكا "قلقة للغاية" بشأن استثمارات الصين في القارة اللاتينية
أكّدت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية، لورا ريتشاردسون، اليوم الجمعة، أن أمريكا قلقة بشأن زيادة ‏استثمارات الصين في البنية التحتية الحيوية لأمريكا اللاتينية.‏ 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T20:46+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت ريتشاردسون خلال مناقشة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إنني قلقة للغاية بشأن ذلك الأمر".وأشارت ريتشاردسون إلى أن "الصين على رأس القائمة، باعتبارها تحديا سريعا للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية".كما أعربت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية، لورا ريتشاردسون، عن قلقها إزاء الأنشطة المتزايدة للصين في الممرات المائية الاستراتيجية، مثل قناة بنما، ومضيق ماجلان.وأضافت، لافتة إلى أن "الصين يمكنها استخدام القدرات هناك ليس فقط لتحقيق أهداف مدنية، ولكن أهداف عسكرية أيضا، وأن بكين تبني القدرات في هذه المجاري المائية".وتابعت ريتشاردسون أن "الصين ليس لديها قواعد عسكرية في أمريكا اللاتينية، ولكن من المرجح جدا أن تنشئها في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230204/البنتاغون-تم-رصد-بالون-صيني-آخر-في-أجواء-أمريكا-اللاتينية--1073086155.html
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

البنتاغون: أمريكا "قلقة للغاية" بشأن استثمارات الصين في القارة اللاتينية

20:46 GMT 04.08.2023 (تم التحديث: 20:51 GMT 04.08.2023)
© AFP 2023 / DREW ANGERERالجنرال لورا ريتشاردسون
الجنرال لورا ريتشاردسون - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
الجنرال لورا ريتشاردسون
© AFP 2023 / DREW ANGERER
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أكّدت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية، لورا ريتشاردسون، اليوم الجمعة، أن أمريكا قلقة بشأن زيادة ‏استثمارات الصين في البنية التحتية الحيوية لأمريكا اللاتينية.‏
واشنطن - سبوتنيك. وقالت ريتشاردسون خلال مناقشة في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "إنني قلقة للغاية بشأن ذلك الأمر".
وأشارت ريتشاردسون إلى أن "الصين على رأس القائمة، باعتبارها تحديا سريعا للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية".
كما أعربت رئيسة القيادة الجنوبية الأمريكية، لورا ريتشاردسون، عن قلقها إزاء الأنشطة المتزايدة للصين في الممرات المائية الاستراتيجية، مثل قناة بنما، ومضيق ماجلان.
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وأضافت، لافتة إلى أن "الصين يمكنها استخدام القدرات هناك ليس فقط لتحقيق أهداف مدنية، ولكن أهداف عسكرية أيضا، وأن بكين تبني القدرات في هذه المجاري المائية".
وتابعت ريتشاردسون أن "الصين ليس لديها قواعد عسكرية في أمريكا اللاتينية، ولكن من المرجح جدا أن تنشئها في المستقبل".
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