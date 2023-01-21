https://sputnikarabic.ae/20230121/البحرية-الإيرانية-في-طريقها-إلى-قناة-بنما-1072555650.html

البحرية الإيرانية في طريقها إلى قناة بنما

البحرية الإيرانية في طريقها إلى قناة بنما

يتوجه الأسطول 86 التابع للقوات البحرية بالجيش الإيراني، اليوم السبت، الذي يضم سفينتي دنا ومكران، إلى البرازيل. 21.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-21T19:37+0000

2023-01-21T19:37+0000

2023-01-21T19:37+0000

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ونقلت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم السبت، عن بعض المصادر البرازيلية أن الأسطول 86 البحري الإيراني سوف يرسو في ميناء ريو دي جانيرو البرازيلي خلال أيام قليلة.وأفادت بأن الأدميرال شهرام إيراني، قائد البحرية بالجيش الإيراني، سبق وأعلن عن تشكيل 3 قيادات محيطية في بحرية الجيش، وأنه لا يوجد سوى مضيقين استراتيجيين حول العالم لم تحضر قوات بلاده البحرية فيهما، حيث طرح خططا إيرانية تقضي بالوصول إلى واحد منهما خاصة قناة بنما.وقال الأدميرال إيراني:وأوضح القائد العسكري الإيراني أن قواته البحرية شكلت 3 قيادات خاصة بالمحيطات، الأولى خاصة بقيادة المحيط الهندي، والثانية بقيادة المحيط الهادي، أما القيادات الثالثة فهي خاصة المحيط الأطلسي، مضيفا أن المعدات العسكرية التي ستنضم إلى البحرية الإيرانية في المستقبل تتماشى مع مهمة هذه القيادات الثلاث.وجاءت تصريحات القائد العسكري شهرام إيراني، خلال المؤتمر الوطني الأول تحت عنوان "للحضارة البحرية - مسار التقدم" الذي عقد في منطقة كنارك في جنوبي شرق البلاد، مضيفا أن استخدام القدرات البحرية يتطلب اهتماما خاصا من جميع المسؤولين البحريين في البلاد.وقال إنه "تم اتخاذ إجراءات في البحرية الإيرانية بدعم من النخب العلمية والشركات القائمة على المعرفة ووزارة الدفاع".وأشار إيراني إلى أن "شواطئ مكران تعتبر مهمة للبلاد، ولهذا السبب دخلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بجدية في تطويرها".وأكد قائد البحرية الإيرانية أن بلاده بدأت الملاحة البحرية قبل الأوروبيين بوقت كبير جدا، مضيفا: "اليوم علينا أن نعزز وجودنا في المياه الدولية ويمكننا القول أنه لا توجد مشكلة في المجال العلمي للتوسع في هذا المجال".

https://sputnikarabic.ae/20221203/غواصات-ثقيلة-تنضم-للقوات-البحرية-الإيرانية-قريبا-1070793213.html

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