https://sputnikarabic.ae/20230804/رئيسة-وزراء-الدنمارك-فرض-قيود-على-حرق-القرآن-لن-يحد-من-حرية-التعبير-1079792443.html
رئيسة وزراء الدنمارك: فرض قيود على حرق القرآن لن يحد من حرية التعبير
رئيسة وزراء الدنمارك: فرض قيود على حرق القرآن لن يحد من حرية التعبير
قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، إن فرض حظر محتمل على حرق القرآن في البلاد، لن يحد من حرية التعبير. 04.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-04T13:49+0000
2023-08-04T13:49+0000
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وتابعت فريدريكسن في مقابلة إعلامية نشرت، أمس الخميس، متحدثة لأول مرة عن إضرام النار في المصحف: "إنه ليس منحدرا زلقا".وأضافت: "لا أعتبر أنه قيد على حرية التعبير بحيث لا يمكنك حرق كتب الآخرين".في المقابل، حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، من وجود "خطر أمني ملموس"، بالإضافة إلى مخاطر أن تصبح بلادها "معزولة على المسرح الدولي"، بعد الاعتداءات التي تستهدف المصحف.وفي الأسبوع الماضي، أحرق متطرفو "الإسلاموفوبيا" من اليمين المتطرف، نسخا من القرآن أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن، في إشارة إلى عمل آخر مناهض للإسلام في الدنمارك.وندد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، يوم الأحد الماضي، بأعمال تدنيس المصحف، قائلا إن مرتكبيها لا يمثلون المجتمع أو القيم الدنماركية، بحسب قوله.ويأتي تدنيس القرآن في الدنمارك، بعد أفعال مماثلة في دولة السويد المجاورة، والتي أثارت ضجة دولية ودفعت حكومات إيران والعراق والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات ولبنان إما إلى إدانة عمليات الحرق، أو تعليق بعض علاقاتها مع ستوكهولم.
https://sputnikarabic.ae/20230801/وزير-خارجية-السويد-يرد-على-البيان-الجديد-لمنظمة-التعاون-الإسلامي-بشأن-الإساءة-للمصحف-1079652160.html
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أخبار الدنمارك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار الدنمارك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رئيسة وزراء الدنمارك: فرض قيود على حرق القرآن لن يحد من حرية التعبير
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قالت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، إن فرض حظر محتمل على حرق القرآن في البلاد، لن يحد من حرية التعبير.
وتابعت فريدريكسن في مقابلة إعلامية
نشرت، أمس الخميس، متحدثة لأول مرة عن إضرام النار في المصحف: "إنه ليس منحدرا زلقا".
وأضافت: "لا أعتبر أنه قيد على حرية التعبير بحيث لا يمكنك حرق كتب الآخرين".
في المقابل، حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميت فريدريكسن، من وجود "خطر أمني ملموس"، بالإضافة إلى مخاطر أن تصبح بلادها "معزولة على المسرح الدولي"، بعد الاعتداءات التي تستهدف المصحف.
وفي الأسبوع الماضي، أحرق متطرفو "الإسلاموفوبيا
" من اليمين المتطرف، نسخا من القرآن أمام السفارتين المصرية والتركية في كوبنهاغن، في إشارة إلى عمل آخر مناهض للإسلام في الدنمارك.
وندد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، يوم الأحد الماضي، بأعمال تدنيس المصحف، قائلا إن مرتكبيها لا يمثلون المجتمع أو القيم الدنماركية، بحسب قوله.
ويأتي تدنيس القرآن
في الدنمارك، بعد أفعال مماثلة في دولة السويد المجاورة، والتي أثارت ضجة دولية ودفعت حكومات إيران والعراق والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات ولبنان إما إلى إدانة عمليات الحرق، أو تعليق بعض علاقاتها مع ستوكهولم.