https://sputnikarabic.ae/20230709/أردوغان-علينا-التحرك-معا-لمكافحة-الـإسلاموفوبيا-1078881905.html
أردوغان: علينا التحرك معا لمكافحة الـ"إسلاموفوبيا"
أردوغان: علينا التحرك معا لمكافحة الـ"إسلاموفوبيا"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه علينا التحرك معا لمواجهة الـ"إسلاموفوبيا". 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T11:47+0000
2023-07-09T11:47+0000
2023-07-09T11:47+0000
السويد
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وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة له مصورة أرسلها إلى المؤتمر السنوي الـ 46 لجمعية الأطباء من أصل باكستاني في أمريكا الشمالية الذي عقد في مدينة دالاس الأمريكية.وطالب أردوغان بتحرك العالم الإسلامي في آن واحد لمكافحة الإسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب المتصاعدة في الدول الغربية.وقال الرئيس التركي:وأوضح أردوغان أن "هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقنا جمعيا، جميع المسلمين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال، التي تبدي تركيا رد فعل قوي جدا تجاهها".سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن صرح، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، بأن من أسماهم بـ"رموز الغطرسة الغربية" سيدركون عاجلا أم عاجلا أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر.جاء ذلك، لدى تعليقه على حادثة حرق نسخة من القرآن في السويد، خلال مشاركته افتراضيا بفعالية معايدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وفق وكالة "الأناضول" الرسمية. وقال الرئيس التركي: "عاجلا أم أجلا سنُعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر".وتابع: "من يرتكبون هذه الجريمة ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر ومن يغضون الطرف عن هذه الدناءة، لن يبلغوا أهدافهم".ومضى أردوغان بقوله: "سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى يتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم".يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
https://sputnikarabic.ae/20230701/تركيا-والسعودية-تبحثان-تحضيرات-اجتماع-منظمة-التعاون-الإسلامي-لبحث-حرق-القرآن-في-السويد-1078647988.html
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السويد, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار
السويد, رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار
أردوغان: علينا التحرك معا لمكافحة الـ"إسلاموفوبيا"
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه علينا التحرك معا لمواجهة الـ"إسلاموفوبيا".
وذكرت وكالة "الأناضول"، اليوم الأحد، أن تصريحات الرئيس التركي جاءت في كلمة له مصورة أرسلها إلى المؤتمر السنوي الـ 46 لجمعية الأطباء من أصل باكستاني في أمريكا الشمالية الذي عقد في مدينة دالاس الأمريكية.
وطالب أردوغان بتحرك العالم الإسلامي في آن واحد لمكافحة الإسلاموفوبيا
ومعاداة الأجانب المتصاعدة في الدول الغربية.
الاعتداء الدنيء على كتابنا المقدس، القرآن الكريم، في السويد في اليوم الأول من عيد الأضحى يكشف الأبعاد المخيفة التي وصلت إليها معاداة الإسلام.
وأوضح أردوغان أن "هناك مسؤوليات كبيرة ملقاة على عاتقنا جمعيا، جميع المسلمين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال، التي تبدي تركيا رد فعل قوي جدا تجاهها".
سبق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن صرح، في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، بأن من أسماهم بـ"رموز الغطرسة الغربية
" سيدركون عاجلا أم عاجلا أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر.
جاء ذلك، لدى تعليقه على حادثة حرق نسخة من القرآن في السويد، خلال مشاركته افتراضيا بفعالية معايدة لحزب العدالة والتنمية الحاكم، وفق وكالة
"الأناضول" الرسمية. وقال الرئيس التركي: "عاجلا أم أجلا سنُعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة مقدسات المسلمين ليست حرية فكر".
وتابع: "من يرتكبون هذه الجريمة ومن يسمحون بها تحت غطاء حرية الفكر ومن يغضون الطرف عن هذه الدناءة، لن يبلغوا أهدافهم".
ومضى أردوغان بقوله: "سنبدي ردة فعل بأقوى طريقة ممكنة حتى يتم محاربة التنظيمات الإرهابية وأعداء الإسلام بحزم".
يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريحا لحرق نسخة من القرآن
أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.
وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.