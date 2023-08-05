https://sputnikarabic.ae/20230805/السويد-تؤكد-أنها-ستولي-اهتماما-خاصا-للعلاقات-مع-الدول-الإسلامية-بعد-حوادث-حرق-القرآن-1079815050.html
السويد تؤكد أنها ستولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية بعد حوادث حرق القرآن
السويد تؤكد أنها ستولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية بعد حوادث حرق القرآن
عقد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم السبت، اجتماعا مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T15:26+0000
2023-08-05T15:26+0000
2023-08-05T15:26+0000
السويد
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
منظمة التعاون الإسلامي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/15/1072553782_0:167:3071:1894_1920x0_80_0_0_8335546a390057e466f0bef599d086d0.jpg
وأكد بيلستروم في الاجتماع أنه سيولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية، وفقا لبيان من الحكومة السويدية.ونقل عن بيلستروم، قوله: "سأخصص جزءا كبيرا من هذا المصطلح لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية، وأعتزم السفر إلى دول منظمة المؤتمر الإسلامي، كما ستستضيف السويد مناقشات وحوارات فيما يتعلق بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".وأضاف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن "الاجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، كان فرصة جيدة لشرح موقف الحكومة من إجراءات حرق القرآن".وأضاف بيلستروم: يشار إلى أن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، رد في أواخر الشهر الماضي، على القرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بشأن بحث الاعتداءات على القرآن في السويد والدنمارك.وقال عبر "تويتر": "سوف ندرس هذه القرارات بعناية وسنواصل حوارنا المهم مع المنظمة والدول الأعضاء فيها، نحن لدينا مصلحة في التعاون الوثيق".وتابع وزير الخارجية السويدي، مؤكدا أن "موقف الحكومة السويدية واضح جدا، وهو نبذ الأعمال المعادية للإسلام التي قام بها أفراد في مظاهرات في السويد، وأنه يتم تحليل الوضع القانوني في وزارة العدل، بما في ذلك قانون النظام".وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن "السويد تواجه أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك في تعليقه على العديد من حوادث حرق القرآن التي قوبلت بإدانة شديدة من الدول الإسلامية.ونظمت العديد من مظاهرات حرق القرآن في الدنمارك والسويد، في الأشهر الأخيرة، ونددت معظم الدول الإسلامية بالمظاهرات، واستدعى بعضها سفيري السويد والدنمارك، لإصدار خطابات احتجاج.وفي الشهر الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين العراقيين السفارة السويدية، بعد حرق القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم.
https://sputnikarabic.ae/20230804/رئيسة-وزراء-الدنمارك-فرض-قيود-على-حرق-القرآن-لن-يحد-من-حرية-التعبير-1079792443.html
https://sputnikarabic.ae/20230803/وزير-الثقافة-اللبناني-تعليق-العلاقات-الثقافية-مع-السويد-والدانمارك-أضعف-الإيمان-1079747194.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/15/1072553782_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_b0f78a04c900ef2f734e37be4e04cfea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السويد, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة التعاون الإسلامي
السويد, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, منظمة التعاون الإسلامي
السويد تؤكد أنها ستولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية بعد حوادث حرق القرآن
تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، اليوم السبت، اجتماعا مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد بيلستروم في الاجتماع أنه سيولي اهتماما خاصا للعلاقات مع الدول الإسلامية، وفقا لبيان
من الحكومة السويدية.
ونقل عن بيلستروم، قوله: "سأخصص جزءا كبيرا من هذا المصطلح لتعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية، وأعتزم السفر إلى دول منظمة المؤتمر الإسلامي، كما ستستضيف السويد مناقشات وحوارات فيما يتعلق بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، خلال شهر سبتمبر/ أيلول المقبل".
وأضاف وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، أن "الاجتماع مع سفراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، كان فرصة جيدة لشرح موقف الحكومة من إجراءات حرق القرآن".
كانت هذه فرصة جيدة لشرح وتوضيح نهجنا ولتحديد الحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور السويدي.
يشار إلى أن وزير الخارجية السويدي، توبياس بيلستروم، رد في أواخر الشهر الماضي، على القرارات الصادرة عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي
، بشأن بحث الاعتداءات على القرآن في السويد والدنمارك.
وقال عبر "تويتر": "سوف ندرس هذه القرارات بعناية وسنواصل حوارنا المهم مع المنظمة والدول الأعضاء فيها، نحن لدينا مصلحة في التعاون الوثيق".
وتابع وزير الخارجية السويدي، مؤكدا أن "موقف الحكومة السويدية واضح جدا، وهو نبذ الأعمال المعادية للإسلام التي قام بها أفراد في مظاهرات في السويد، وأنه يتم تحليل الوضع القانوني في وزارة العدل، بما في ذلك قانون النظام".
وفي 30 يوليو/ تموز الماضي، قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، إن "السويد تواجه أخطر وضع أمني منذ الحرب العالمية الثانية"، وذلك في تعليقه على العديد من حوادث حرق القرآن التي قوبلت بإدانة شديدة من الدول الإسلامية.
ونظمت العديد من مظاهرات حرق القرآن في الدنمارك والسويد، في الأشهر الأخيرة، ونددت معظم الدول الإسلامية بالمظاهرات، واستدعى بعضها سفيري السويد والدنمارك، لإصدار خطابات احتجاج.
وفي الشهر الماضي، اقتحم مئات المتظاهرين العراقيين السفارة السويدية
، بعد حرق القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم.