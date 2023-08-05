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https://sputnikarabic.ae/20230805/باكستان-الحكم-بسجن-عمران-خان-3-سنوات-بتهمة-الكسب-غير-المشروع-1079809222.html
باكستان... الحكم بسجن عمران خان 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع
باكستان... الحكم بسجن عمران خان 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع
ذكرت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، تم اعتقاله في منزله في لاهور، بعد أن أدانته محكمة في العاصمة بتهمة الكسب... 05.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-05T09:41+0000
2023-08-05T09:41+0000
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وذكر التلفزيون الباكستاني أن "القاضي، همايون ديلوار، أعلن أنه قد ثبت تورطه في ممارسات فاسدة"، وفقا لموقع "جيو نيوز" الباكستاني.وقال عطاء الله طرار، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، للصحفيين: "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان".وتتركز القضية التي أدت إلى اعتقال خان على هدايا تلقاها، ولم يعلن عنها بشكل صحيح أثناء توليه رئاسة الوزراء.وقال فريق خان القانوني إنهم سيقدمون استئنافا فوريا على الحكم الصادر بحقه.وقال أحد أعضاء الفريق:وفي شهر مايو / أيار الماضي، قُبض على عمران خان واحتًجز لفترة وجيزة بتهم الفساد في إسلام أباد، مما أثار اضطرابات قاتلة، تدفق خلالها أنصار حزبه حركة "إنصاف" الباكستانية إلى الشوارع، واشتبكوا مع الشرطة.وفي أعقاب إطلاق سراحه بعد 3 أيام في الحجز، استُهدفت حركة "إتصاف" من خلال حملة قمع مع آلاف الاعتقالات، وتقارير عن ترهيب وتكميم أفواه الصحافة.وحذر عمران خان منذ فترة طويلة، من أنه سيُعتقل لمنعه من المشاركة في الانتخابات، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.ومن المرجح أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته في الأسبوعين المقبلين، على أن تجري الانتخابات الوطنية بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أو قبل ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20230608/الإفراج-عن-رئيس-وزراء-باكستان-السابق-عمران-خان-بكفالة-في-اتهامات-بالقتل-1077912047.html
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باكستان, عمران خان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
باكستان, عمران خان, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

باكستان... الحكم بسجن عمران خان 3 سنوات بتهمة الكسب غير المشروع

09:41 GMT 05.08.2023
© AFP 2023 / AAMIR QURESHIرئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2023
رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في كشمير
© AFP 2023 / AAMIR QURESHI
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ذكرت وسائل إعلام باكستانية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، تم اعتقاله في منزله في لاهور، بعد أن أدانته محكمة في العاصمة بتهمة الكسب غير المشروع، وحكمت ‏عليه بالسجن 3 سنوات.‏
وذكر التلفزيون الباكستاني أن "القاضي، همايون ديلوار، أعلن أنه قد ثبت تورطه في ممارسات فاسدة"، وفقا لموقع "جيو نيوز" الباكستاني.
وقال عطاء الله طرار، المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، للصحفيين: "تلقيت للتو معلومات تفيد باعتقال عمران خان".
وتتركز القضية التي أدت إلى اعتقال خان على هدايا تلقاها، ولم يعلن عنها بشكل صحيح أثناء توليه رئاسة الوزراء.
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وقال فريق خان القانوني إنهم سيقدمون استئنافا فوريا على الحكم الصادر بحقه.
وقال أحد أعضاء الفريق:

"من المهم أن نذكر أنه لم تكن هناك فرصة لتقديم شهود، ولم يخصص وقت لتجميع الحجج".

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وفي شهر مايو / أيار الماضي، قُبض على عمران خان واحتًجز لفترة وجيزة بتهم الفساد في إسلام أباد، مما أثار اضطرابات قاتلة، تدفق خلالها أنصار حزبه حركة "إنصاف" الباكستانية إلى الشوارع، واشتبكوا مع الشرطة.
وفي أعقاب إطلاق سراحه بعد 3 أيام في الحجز، استُهدفت حركة "إتصاف" من خلال حملة قمع مع آلاف الاعتقالات، وتقارير عن ترهيب وتكميم أفواه الصحافة.
وحذر عمران خان منذ فترة طويلة، من أنه سيُعتقل لمنعه من المشاركة في الانتخابات، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي.
ومن المرجح أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته في الأسبوعين المقبلين، على أن تجري الانتخابات الوطنية بحلول منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، أو قبل ذلك.
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