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https://sputnikarabic.ae/20230806/الصين-تطرد-4-سفن-فلبينية-لدخولها-المياه-بشكل-غير-قانوني-1079826358.html
الصين تطرد 4 سفن فلبينية لدخولها المياه بشكل غير قانوني
الصين تطرد 4 سفن فلبينية لدخولها المياه بشكل غير قانوني
قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، اليوم الأحد، إنه طرد 4 سفن فلبينية دخلت بشكل غير قانوني ‏المياه بالقرب من ريناي ريف، أمس السبت.‏ 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T08:05+0000
2023-08-06T08:05+0000
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واضاف المتحدث، جان يو، في بيان مقتضب، إنه "بدون موافقة الحكومة الصينية، دخلت سفينتا إمداد فلبينية وسفينتان لخفر السواحل الفلبينية بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لشعاب ريناي، بجزر نانشا، الصينية يوم السبت"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.وتابع أن "خفر السواحل الصيني أجرى "السيطرة اللازمة" وفقا للقانون ومنع السفن الفلبينية التي تحمل "مواد بناء غير قانونية".وحث المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، الفلبين على الوقف الفوري لأنشطة التعدي في المياه، مؤكدا أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المجاورة لها، بما في ذلك شعاب ريناي.وأضاف جان يو أن خفر السواحل الصيني سيواصل حماية الحقوق وأنشطة إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولاية الصين وفقا للقانون.وكان خفر السواحل الفلبيني، اتهم سفن دوريات صينية باعتراض اثنين من زوارقها في بحر الصين الجنوبي، ووصف تصرفات الصين بأنها "خطيرة للغاية".وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية من بحر الصين الجنوبي، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الفلبين-تتهم-البحرية-الصينية-باستخدام-خراطيم-المياه-ضد-سفنها-ببحر-الصين-الجنوبي-1079824033.html
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الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, الفلبين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين تطرد 4 سفن فلبينية لدخولها المياه بشكل غير قانوني

08:05 GMT 06.08.2023
© AP Photo / Johnson Laiبحر الصين الجنوبي
بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
بحر الصين الجنوبي
© AP Photo / Johnson Lai
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قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، اليوم الأحد، إنه طرد 4 سفن فلبينية دخلت بشكل غير قانوني ‏المياه بالقرب من ريناي ريف، أمس السبت.‏
واضاف المتحدث، جان يو، في بيان مقتضب، إنه "بدون موافقة الحكومة الصينية، دخلت سفينتا إمداد فلبينية وسفينتان لخفر السواحل الفلبينية بشكل غير قانوني المياه المتاخمة لشعاب ريناي، بجزر نانشا، الصينية يوم السبت"، وفقا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
وتابع أن "خفر السواحل الصيني أجرى "السيطرة اللازمة" وفقا للقانون ومنع السفن الفلبينية التي تحمل "مواد بناء غير قانونية".
وحث المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، الفلبين على الوقف الفوري لأنشطة التعدي في المياه، مؤكدا أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المجاورة لها، بما في ذلك شعاب ريناي.
وأضاف جان يو أن خفر السواحل الصيني سيواصل حماية الحقوق وأنشطة إنفاذ القانون في المياه الخاضعة لولاية الصين وفقا للقانون.
الفلبين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
الفلبين تتهم البحرية الصينية باستخدام خراطيم المياه ضد سفنها ببحر الصين الجنوبي
04:16 GMT
وكان خفر السواحل الفلبيني، اتهم سفن دوريات صينية باعتراض اثنين من زوارقها في بحر الصين الجنوبي، ووصف تصرفات الصين بأنها "خطيرة للغاية".
وتوجد خلافات بين الصين وعدد من الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي، ومن بينها الفلبين، حيال الحدود البحرية، وملكية الجزر الموجودة في بحر الصين الجنوبي.
وغالبا ما يكون الوضع في المنطقة معقدا بسبب مرور السفن الحربية الأمريكية من بحر الصين الجنوبي، وهي خطوات تصفها بكين بأنها تنتهك القانون الدولي وتقوض سيادة وأمن الصين.
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