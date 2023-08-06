https://sputnikarabic.ae/20230806/روسيا-تبلغ-عن-انتهاك-لوقف-إطلاق-النار-في-ناغورني-قره-باغ-1079838142.html
روسيا تبلغ عن انتهاك لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ
روسيا تبلغ عن انتهاك لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ
سجلت قوات حفظ السلام الروسية انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في شوشا التابعة لإقليم ناغورني قره باغ، ولم تقع إصابات. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T16:56+0000
2023-08-06T16:56+0000
2023-08-06T16:56+0000
روسيا
أرمينيا
إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان
أذربيجان
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد: "تم تسجيل انتهاك واحد لنظام وقف إطلاق النار في منطقة شوشا".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات بشأن إقليم ناغورني قره باغ، بما في ذلك توقيع اتفاقية السلام.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "نحن نحترم القرار السيادي للقيادة الأرمينية، ومع ذلك، فقد أدى هذا إلى تغيير جذري في الظروف الأساسية التي تم بموجبها توقيع بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في 9 نوفمبر 2020، وكذلك موقف فرقة حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة".وتابع البيان: "يجب أن نبدأ على الفور في التحضير لمعاهدة سلام بين باكو ويريفان على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا".
https://sputnikarabic.ae/20230525/بوتين-الوضع-في-قره-باغ-يتطور-نحو-التسوية-1077434415.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان
روسيا, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان
روسيا تبلغ عن انتهاك لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ
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سجلت قوات حفظ السلام الروسية انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار في منطقة مسؤولية قوات حفظ السلام الروسية في شوشا التابعة لإقليم ناغورني قره باغ، ولم تقع إصابات.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الأحد: "تم تسجيل انتهاك واحد لنظام وقف إطلاق النار في منطقة شوشا".
لم تقع إصابات وتجري قيادة وحدة حفظ السلام الروسية، مع الجانبين الأذربيجاني والأرميني، تحقيقا في هذه الواقعة.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، أن روسيا مستعدة لتنظيم اجتماع ثلاثي بين روسيا وأذربيجان وأرمينيا لمناقشة تنفيذ الاتفاقيات بشأن إقليم ناغورني قره باغ، بما في ذلك توقيع اتفاقية السلام.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "نحن نحترم القرار السيادي للقيادة الأرمينية، ومع ذلك، فقد أدى هذا إلى تغيير جذري في الظروف الأساسية التي تم بموجبها توقيع بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا، في 9 نوفمبر 2020، وكذلك موقف فرقة حفظ السلام الروسية المنتشرة في المنطقة".
وتابع البيان
: "يجب أن نبدأ على الفور في التحضير لمعاهدة سلام بين باكو ويريفان على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا".