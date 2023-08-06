https://sputnikarabic.ae/20230806/مسؤول-حقوقي-أي-تدخل-عسكري-في-النيجر-يعزز-نفوذ-الجماعات-الإرهابية-بالمنطقة--1079831022.html

مسؤول حقوقي: أي تدخل عسكري في النيجر يعزز ‏نفوذ الجماعات الإرهابية بالمنطقة ‏

مسؤول حقوقي: أي تدخل عسكري في النيجر يعزز ‏نفوذ الجماعات الإرهابية بالمنطقة ‏

تشهد المنطقة الأفريقية حالة من الترقب، في انتظار ما ستؤول ‏إليه الأوضاع في النيجر، بعد تعرضها لانقلاب عسكري، وعزل رئيس البلاد، محمد بازوم. 06.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-06T11:25+0000

2023-08-06T11:25+0000

2023-08-06T11:25+0000

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ورفضت العديد من الدول التدخل العسكري في النيجر من قبل مجموعة "إيكواس"، بينما تدفع بعض أعضاء المجموعة نحو الخطوة، التي توتر المنطقة برمتها.وفي الإطار، كشف مسؤول حكومي في تشاد، عن الأسباب التي تحول دون اتخاذ حكومة انجمينا أي خطوة تجاه الأحداث في النيجر.وقال رئيس دائرة حماية حقوق الإنسان والحريات والمفوض باللجنة التشادية الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية)، العابد مصطفى البشير، إن "الحكومة في تشاد تخشى أي انخراط في النيجر".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "نتائج التدخل العسكري في النيجر تنعكس مباشرة على المشهد الأمني، إذ يمكن للجماعات الإرهابية انتهاز فرصة الانشغال بالتدخل "حال وقوعه" وفي المقدمة منها بوكوحرام، بالإضافة إلى تزايد مخاطر المعارضة السلمية الداخلية، والمسلحة على النظام الانتقالي في العاصمة التشادية انجمينا".وفيما يتعلق بموقف تشاد من الأزمة، قال المسؤول التشادي إن "تشاد أعلنت على لسان وزير خارجيتها ووزير دفاعها بأنها لن تتدخل، وحتى اللحظة لم تكشف تأييدها،أو رفضها لتدخل الدول الأخرى المدعومة من فرنسا".ولفت إلى أن و"يأتي ضمن الأسباب أيضا، تأييد الشارع التشادي برمّته للحركة التصحيحية في النيجر، ضد عملاء فرنسا (حكومة بازوم)، كما تخشى الحكومة تطورات سلبية، إذا تدخلت أو أيدت التدخل"، وفق المسؤول التشادي.ويرى أن "أي انخراط لتشاد في المشهد يسمح للمعارضة التشادية الموجود في ليبيا بالانطلاق من أرض النيجر، وخلق جبهة معارضة".وأشار إلى أنوأكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس السبت، رفضه أي تدخل عسكري في النيجر لحل الأزمة الجارية هناك.وقال تبون خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري: "نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر ولا بد من الرجوع إليها". مضيفا "نرفض قطعا التدخل العسكري بالنيجر وأي تدخل سيشعل منطقة الساحل".وأكد تبون أن الجزائر تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك. موضحا أن "الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.

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