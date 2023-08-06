https://sputnikarabic.ae/20230806/مسؤول-حقوقي-أي-تدخل-عسكري-في-النيجر-يعزز-نفوذ-الجماعات-الإرهابية-بالمنطقة--1079831022.html
مسؤول حقوقي: أي تدخل عسكري في النيجر يعزز نفوذ الجماعات الإرهابية بالمنطقة
مسؤول حقوقي: أي تدخل عسكري في النيجر يعزز نفوذ الجماعات الإرهابية بالمنطقة
تشهد المنطقة الأفريقية حالة من الترقب، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في النيجر، بعد تعرضها لانقلاب عسكري، وعزل رئيس البلاد، محمد بازوم. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T11:25+0000
2023-08-06T11:25+0000
2023-08-06T11:25+0000
حصري
النيجر
أخبار النيجر
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079580834_0:0:3066:1725_1920x0_80_0_0_d006201c39bc4ae650a04666d73b5d7c.jpg
ورفضت العديد من الدول التدخل العسكري في النيجر من قبل مجموعة "إيكواس"، بينما تدفع بعض أعضاء المجموعة نحو الخطوة، التي توتر المنطقة برمتها.وفي الإطار، كشف مسؤول حكومي في تشاد، عن الأسباب التي تحول دون اتخاذ حكومة انجمينا أي خطوة تجاه الأحداث في النيجر.وقال رئيس دائرة حماية حقوق الإنسان والحريات والمفوض باللجنة التشادية الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية)، العابد مصطفى البشير، إن "الحكومة في تشاد تخشى أي انخراط في النيجر".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "نتائج التدخل العسكري في النيجر تنعكس مباشرة على المشهد الأمني، إذ يمكن للجماعات الإرهابية انتهاز فرصة الانشغال بالتدخل "حال وقوعه" وفي المقدمة منها بوكوحرام، بالإضافة إلى تزايد مخاطر المعارضة السلمية الداخلية، والمسلحة على النظام الانتقالي في العاصمة التشادية انجمينا".وفيما يتعلق بموقف تشاد من الأزمة، قال المسؤول التشادي إن "تشاد أعلنت على لسان وزير خارجيتها ووزير دفاعها بأنها لن تتدخل، وحتى اللحظة لم تكشف تأييدها،أو رفضها لتدخل الدول الأخرى المدعومة من فرنسا".ولفت إلى أن و"يأتي ضمن الأسباب أيضا، تأييد الشارع التشادي برمّته للحركة التصحيحية في النيجر، ضد عملاء فرنسا (حكومة بازوم)، كما تخشى الحكومة تطورات سلبية، إذا تدخلت أو أيدت التدخل"، وفق المسؤول التشادي.ويرى أن "أي انخراط لتشاد في المشهد يسمح للمعارضة التشادية الموجود في ليبيا بالانطلاق من أرض النيجر، وخلق جبهة معارضة".وأشار إلى أنوأكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس السبت، رفضه أي تدخل عسكري في النيجر لحل الأزمة الجارية هناك.وقال تبون خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري: "نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر ولا بد من الرجوع إليها". مضيفا "نرفض قطعا التدخل العسكري بالنيجر وأي تدخل سيشعل منطقة الساحل".وأكد تبون أن الجزائر تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك. موضحا أن "الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.
https://sputnikarabic.ae/20230806/تقارير-ليبيا-تتعهد-بعدم-الاعتراف-بالحكم-العسكري-الجديد-في-النيجر-1079823917.html
https://sputnikarabic.ae/20230805/رئيس-وزراء-النيجر-نأمل-في-الوصول-لحل-تفاوضي-ولا-رد-إيجابيا-من-قادة-الانقلاب-على-طلب-إيكواس---عاجل-1079819748.html
النيجر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1f/1079580834_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_eb8a386931c80d702d81834e642d6d96.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, النيجر, أخبار النيجر, العالم, الأخبار
حصري, النيجر, أخبار النيجر, العالم, الأخبار
مسؤول حقوقي: أي تدخل عسكري في النيجر يعزز نفوذ الجماعات الإرهابية بالمنطقة
تابعنا عبر
حصري
تشهد المنطقة الأفريقية حالة من الترقب، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع في النيجر، بعد تعرضها لانقلاب عسكري، وعزل رئيس البلاد، محمد بازوم.
ورفضت العديد من الدول التدخل العسكري في النيجر من قبل مجموعة "إيكواس"
، بينما تدفع بعض أعضاء المجموعة نحو الخطوة، التي توتر المنطقة برمتها.
وفي الإطار، كشف مسؤول حكومي في تشاد، عن الأسباب التي تحول دون اتخاذ حكومة انجمينا أي خطوة تجاه الأحداث في النيجر.
وقال رئيس دائرة حماية حقوق الإنسان والحريات والمفوض باللجنة التشادية الوطنية لحقوق الإنسان (حكومية)، العابد مصطفى البشير، إن "الحكومة في تشاد تخشى أي انخراط في النيجر".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "نتائج التدخل العسكري في النيجر تنعكس مباشرة على المشهد الأمني، إذ يمكن للجماعات الإرهابية انتهاز فرصة الانشغال بالتدخل "حال وقوعه" وفي المقدمة منها بوكوحرام، بالإضافة إلى تزايد مخاطر المعارضة السلمية الداخلية، والمسلحة على النظام الانتقالي في العاصمة التشادية انجمينا".
وفيما يتعلق بموقف تشاد من الأزمة، قال المسؤول التشادي إن "تشاد أعلنت على لسان وزير خارجيتها ووزير دفاعها بأنها لن تتدخل، وحتى اللحظة لم تكشف تأييدها،أو رفضها لتدخل الدول الأخرى المدعومة من فرنسا".
"حكومة تشاد تجبرها ظروف الواقع على الحياد، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب في المقدمة منها، أن شرعية الحكومة في تشاد على المحك، كونها ناتجة عن انقلاب دستوري، حيث يعطي الدستور الذي تم إلغاء أحكامه بعد الانقلاب، لرئيس البرلمان تولي منصب الرئيس حال شغوره".
و"يأتي ضمن الأسباب أيضا، تأييد الشارع التشادي برمّته للحركة التصحيحية في النيجر، ضد عملاء فرنسا (حكومة بازوم)، كما تخشى الحكومة تطورات سلبية، إذا تدخلت أو أيدت التدخل"، وفق المسؤول التشادي.
ويرى أن "أي انخراط لتشاد في المشهد يسمح للمعارضة التشادية الموجود في ليبيا بالانطلاق من أرض النيجر، وخلق جبهة معارضة".
"حكومة تشاد تدير ملفات داخلية ساخنة، منها تواجد المعارضة في السودان وأفريقيا الوسطى، والتي تستغل الفراغ الأمني في البلدين، فيما تستعد الحكومة لإجراء استفتاء على الدستور في ظل مرحلة انتقالية حرجة، لا تمنحها حرية أكبر في التحرك".
وأكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أمس السبت، رفضه أي تدخل عسكري في النيجر
لحل الأزمة الجارية هناك.
وقال تبون خلال لقاء مع التلفزيون الجزائري: "نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر ولا بد من الرجوع إليها". مضيفا "نرفض قطعا التدخل العسكري بالنيجر وأي تدخل سيشعل منطقة الساحل".
وأكد تبون أن الجزائر تؤيد الحل السلمي في النيجر، وأنها مستعدة لمد يد المساعدة لحل الأزمة الجارية هناك. موضحا أن "الجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها".
وأعلن عسكريون في جيش النيجر، في ساعة مبكرة من صباح 27 يوليو/ تموز الماضي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم
، وإغلاق الحدود وفرض حظر التجول.