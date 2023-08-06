https://sputnikarabic.ae/20230806/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1079840095.html
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق. 06.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-06T23:29+0000
2023-08-06T23:29+0000
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ونقل مراسل "سبوتنيك"، عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.ولفت المصدر إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.وفي 19 يوليو/تموز المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مركز-المصالحة-الروسي-يكشف-تفاصيل-الهجوم-الإسرائيلي-الأخير-على-دمشق-1079233080.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, دمشق, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, دمشق, العالم العربي
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
23:29 GMT 06.08.2023 (تم التحديث: 23:41 GMT 06.08.2023) تابعنا عبر
أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.
ونقل مراسل "سبوتنيك"، عن مصدر أمني رفيع المستوى قوله، إن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
وكشف المصدر، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، باتجاه بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق.
ولفت المصدر إلى أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
وفي 19 يوليو/تموز المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ
من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.