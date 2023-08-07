https://sputnikarabic.ae/20230807/بعد-المناوشات-بينهما-مقارنة-بين-الأسطولين-الصيني-والفلبيني-في-2023-1079858767.html
بعد المناوشات بينهما... مقارنة بين الأسطولين الصيني والفلبيني في 2023
بعد المناوشات بينهما... مقارنة بين الأسطولين الصيني والفلبيني في 2023
يصنف الجيش الصيني في المرتبة رقم 3 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يصنف الجيش الفلبيني في المرتبة رقم 32 عالميا. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T15:22+0000
2023-08-07T15:22+0000
2023-08-07T15:22+0000
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وبينما تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم، فإن الأسطول البحري الفلبيني يصنف في المرتبة رقم 33 عالميا، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ما هي قدرات الأسطول الصيني؟يضم الأسطول الصيني 730 وحدة بحرية تجعله في المرتبة الأولى عالميا، تشمل:ما هي قدرات الأسطول الفلبيني؟يضم الأسطول الفلبيني 93 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 33 عالميا، تشمل:وتصنف الصين في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الإنفاق على جيشها ميزانية دفاع تقدر بـ 230 مليار دولار، بينما تقدر ميزانية الجيش الفلبيني ب 4.2 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 47 عالميا.وأعلنت الصين أن قواتها البحرية طردت 4 سفن فلبينية دخلت المياه بشكل غير قانوني، بالقرب من ريناي ريف، في جزر نانشا، الصينية، يوم السبت.واليوم الاثنين، قال خفر السواحل الصيني إن الفلبين تجاهلت التحذيرات والردع المتكرر لبكين، مؤكدة أن اقتحامها الأخير للمياه المحيطة في منطقة ريناي ريف، يعد انتهاكا للإعلان الخاص بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، كما حث الفلبين على إزالة السفينة الحربية العالقة في البحر الصيني منذ 24 عاما، واستعادة الحالة الأصلية للمنطقة.وقالت الصين إن استخدام خراطيم مياه لطرد السفن من بحر الصين الجنوبي كان هدفه تجنب الاصطدام المباشر، مشيرةً إلى أن العملية التي تمت في الموقع كانت مهنية ومنضبطة.
https://sputnikarabic.ae/20230807/الصين-استخدام-خراطيم-المياه-لطرد-السفن-الفلبينية-كان-مهنيا-ومنضبطا-ولا-تشوبه-شائبة-1079849872.html
https://sputnikarabic.ae/20230403/الصين-تعزز-أسطولها-بطائرة-تقلق-أمريكا-صور-وفيديو-1075463991.html
https://sputnikarabic.ae/20230806/الصين-تطرد-4-سفن-فلبينية-لدخولها-المياه-بشكل-غير-قانوني-1079826358.html
https://sputnikarabic.ae/20230807/الخارجية-الصينية-الولايات-المتحدة-تستخدم-قضية-البحر-الجنوبي-لزرع-الفتنة-1079853424.html
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رصد عسكري, الصين, الفلبين, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, الفلبين, أخبار العالم الآن, الأخبار
بعد المناوشات بينهما... مقارنة بين الأسطولين الصيني والفلبيني في 2023
تابعنا عبر
يصنف الجيش الصيني في المرتبة رقم 3 بين أضخم 145 جيشا في العالم في 2023، بينما يصنف الجيش الفلبيني في المرتبة رقم 32 عالميا.
وبينما تمتلك الصين أضخم أسطول حربي في العالم، فإن الأسطول البحري الفلبيني يصنف في المرتبة رقم 33 عالميا، حسبما تشير
إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.
ما هي قدرات الأسطول الصيني؟
يضم الأسطول الصيني 730 وحدة بحرية
تجعله في المرتبة الأولى عالميا، تشمل:
ما هي قدرات الأسطول الفلبيني؟
يضم الأسطول الفلبيني 93 وحدة بحرية تجعله في المرتبة رقم 33 عالميا، تشمل:
وتصنف الصين في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم الإنفاق على جيشها ميزانية دفاع تقدر بـ 230 مليار دولار، بينما تقدر ميزانية الجيش الفلبيني ب 4.2 مليار دولار وتصنف في المرتبة رقم 47 عالميا.
وأعلنت الصين أن قواتها البحرية طردت
4 سفن فلبينية دخلت المياه بشكل غير قانوني، بالقرب من ريناي ريف، في جزر نانشا، الصينية، يوم السبت.
واليوم الاثنين، قال خفر السواحل الصيني إن الفلبين تجاهلت التحذيرات والردع المتكرر لبكين، مؤكدة أن اقتحامها الأخير للمياه المحيطة في منطقة ريناي ريف، يعد انتهاكا للإعلان الخاص بسلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي
، كما حث الفلبين على إزالة السفينة الحربية العالقة في البحر الصيني منذ 24 عاما، واستعادة الحالة الأصلية للمنطقة.
وقالت الصين إن استخدام خراطيم مياه لطرد السفن من بحر الصين الجنوبي كان هدفه تجنب الاصطدام المباشر، مشيرةً إلى أن العملية التي تمت في الموقع كانت مهنية ومنضبطة.