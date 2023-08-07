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https://sputnikarabic.ae/20230807/سوريا-مقتل-4-عسكريين-وإصابة-4-آخرين-جراء-العدوان-الإسرائيلي-على-دمشق--عاجل-1079840457.html
سوريا.. مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق
سوريا.. مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق
أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر عسكري سوري، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل 4 جنود جراء العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T00:45+0000
2023-08-07T00:56+0000
أخبار سوريا اليوم
عدوان إسرائيلي
مقتل عسكريين
العالم العربي
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وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.وكشف المصدر العسكري، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الجولان المحتلة، باتجاه بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق، وأن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.وفي 19 يوليو/تموز المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230806/-الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-محيط-العاصمة-دمشق-1079840095.html
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أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, مقتل عسكريين, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, عدوان إسرائيلي, مقتل عسكريين, العالم العربي

سوريا.. مقتل 4 عسكريين وإصابة 4 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على دمشق

00:45 GMT 07.08.2023 (تم التحديث: 00:56 GMT 07.08.2023)
© Sputnik . Abdallah AL Himedالدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
© Sputnik . Abdallah AL Himed
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أفاد مراسل "سبوتنيك" نقلا عن مصدر عسكري سوري، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بمقتل 4 جنود جراء العدوان الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق.
وقال المصدر العسكري، إن 4 جنود قتلوا، وأصيب 4 آخرين، ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، أفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، ليل الأحد/الاثنين، بأن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق.
وكشف المصدر العسكري، أن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الجولان المحتلة، باتجاه بعض المواقع بمحيط العاصمة دمشق، وأن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها.
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط العاصمة دمشق
أمس, 23:29 GMT
وفي 19 يوليو/تموز المنصرم، أعلنت وزارة الدفاع السورية، إصابة عسكريين اثنين في عدوان إسرائيلي على بعض النقاط في محيط العاصمة دمشق. مشيرة إلى أن العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق".
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية، تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
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