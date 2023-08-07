https://sputnikarabic.ae/20230807/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-الحالة-التقنية-الرديئة-لسلاح-أمريكي-لدى-كييف-1079854953.html
ضابط أمريكي يكشف عن الحالة التقنية الرديئة لسلاح قدمته واشنطن إلى كييف
ضابط أمريكي يكشف عن الحالة التقنية الرديئة لسلاح قدمته واشنطن إلى كييف
قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن المدفعية الأمريكية عيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ستبدأ في الانفجار... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T13:32+0000
2023-08-07T13:32+0000
2023-08-07T13:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العال
روسيا
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صرّح سكوت ريتر: "لم يستهلك الأوكرانيون فقط كل مخزونهم من قذائف عيار 155 ملم بالقرب من أرتيوموفسك التي قد تكون ضرورية في الهجوم المضاد، بل أحرقوا سبطانات المدفعية أيضًا، فمثلًا عندما قدّم سلاح مشاة البحرية الأمريكي الدعم الناري في القتال ضد داعش في سوريا، أطلق مدفع 777 آلاف القذائف حتى تصدعت سبطانته".أشار ريتر إلى أنه مع مثل هذا الاستهلاك الشديد، يمكن أن تنفجر سبطانة المدفعية مع مزيد من الاستخدام، أو تطلق النار في الاتجاه الخاطئ.وختم ريتر قوله في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر، أن الأوكرانيين ليس لديهم الفرصة لنقل "إم 777" إلى أوروبا للإصلاح، وحتى لو نجحت كييف في القيام بذلك، فلن يكون الغرب قادرًا على استعادة الأسلحة، لأن الولايات المتحدة ليس لديها أسلحة جديدة.في 4 يونيو/ حزيران، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.
https://sputnikarabic.ae/20230807/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-المعدات-العسكرية-للعملية-الخاصة-1079853748.html
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العال, روسيا
ضابط أمريكي يكشف عن الحالة التقنية الرديئة لسلاح قدمته واشنطن إلى كييف
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قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن المدفعية الأمريكية عيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ستبدأ في الانفجار بسبب التآكل الشديد في سبطانة المدفعية.
صرّح سكوت ريتر: "لم يستهلك الأوكرانيون فقط كل مخزونهم من قذائف عيار 155 ملم بالقرب من أرتيوموفسك التي قد تكون ضرورية في الهجوم المضاد، بل أحرقوا سبطانات المدفعية أيضًا، فمثلًا عندما قدّم سلاح مشاة البحرية الأمريكي الدعم الناري في القتال ضد داعش في سوريا، أطلق مدفع 777 آلاف القذائف حتى تصدعت سبطانته".
أشار ريتر إلى أنه مع مثل هذا الاستهلاك الشديد، يمكن أن تنفجر سبطانة المدفعية مع مزيد من الاستخدام، أو تطلق النار في الاتجاه الخاطئ.
وختم ريتر قوله في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر، أن الأوكرانيين ليس لديهم الفرصة لنقل "إم 777" إلى أوروبا للإصلاح، وحتى لو نجحت كييف في القيام بذلك،
فلن يكون الغرب قادرًا على استعادة الأسلحة، لأن الولايات المتحدة ليس لديها أسلحة جديدة.
في 4 يونيو/ حزيران، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات غربية
.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.