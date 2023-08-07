https://sputnikarabic.ae/20230807/ضابط-أمريكي-يكشف-عن-الحالة-التقنية-الرديئة-لسلاح-أمريكي-لدى-كييف-1079854953.html

ضابط أمريكي يكشف عن الحالة التقنية الرديئة لسلاح قدمته واشنطن إلى كييف

ضابط أمريكي يكشف عن الحالة التقنية الرديئة لسلاح قدمته واشنطن إلى كييف

قال ضابط المخابرات الأمريكية السابق، سكوت ريتر، في مقابلة صحفية، إن المدفعية الأمريكية عيار 155 ملم، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ستبدأ في الانفجار... 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T13:32+0000

2023-08-07T13:32+0000

2023-08-07T13:32+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العال

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/07/1067426557_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad5109dfee71c239b23892de5283f099.jpg

صرّح سكوت ريتر: "لم يستهلك الأوكرانيون فقط كل مخزونهم من قذائف عيار 155 ملم بالقرب من أرتيوموفسك التي قد تكون ضرورية في الهجوم المضاد، بل أحرقوا سبطانات المدفعية أيضًا، فمثلًا عندما قدّم سلاح مشاة البحرية الأمريكي الدعم الناري في القتال ضد داعش في سوريا، أطلق مدفع 777 آلاف القذائف حتى تصدعت سبطانته".أشار ريتر إلى أنه مع مثل هذا الاستهلاك الشديد، يمكن أن تنفجر سبطانة المدفعية مع مزيد من الاستخدام، أو تطلق النار في الاتجاه الخاطئ.وختم ريتر قوله في مقابلة مع الصحفي ستيفن غاردنر، أن الأوكرانيين ليس لديهم الفرصة لنقل "إم 777" إلى أوروبا للإصلاح، وحتى لو نجحت كييف في القيام بذلك، فلن يكون الغرب قادرًا على استعادة الأسلحة، لأن الولايات المتحدة ليس لديها أسلحة جديدة.في 4 يونيو/ حزيران، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا مضادًا على اتجاهات زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وألقت بوحدات قتالية دربها الناتو ومسلحة بمعدات غربية.وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن محاولات تقدم القوات الأوكرانية فشلت، وتم إيقاف العدو وإعادته إلى مواقعه الأصلية.

https://sputnikarabic.ae/20230807/روستيخ-تزيد-من-إنتاج-المعدات-العسكرية-للعملية-الخاصة-1079853748.html

العال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العال, روسيا