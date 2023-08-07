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https://sputnikarabic.ae/20230807/كريم-بنزيما-يؤدي-مناسك-العمرة-ويوجه-رسالة-باللغة-العربية-فيديو-1079844596.html
كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة ويوجه رسالة باللغة العربية... فيديو
كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة ويوجه رسالة باللغة العربية... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للمهاجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كريم بنزيما، بعد أدائه لمناسك العمرة في المملكة العربية... 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T08:30+0000
2023-08-07T08:30+0000
مجتمع
كريم بنزيما
نادي الفيديو
رياضة
السعودية
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ويظهر المهاجم المخضرم في الفيديو الذي نشره على "تويتر"، اليوم الإثنين، وهو مرتديا ملابس الإحرام، ووجه رسالة إلى متابعيه باللغة العربية جاء فيها: "ما شاء الله الحمد لله".وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن اتحاد جدة السعودي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنــز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.
https://sputnikarabic.ae/20230608/بعد-انتقاله-إلى-اتحاد-جدة-السعودي-كريم-بنزيما-يكشف-عن-سبب-اختياره-للمملكة-فيديو-1077913479.html
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كريم بنزيما, نادي الفيديو, رياضة, السعودية
كريم بنزيما, نادي الفيديو, رياضة, السعودية

كريم بنزيما يؤدي مناسك العمرة ويوجه رسالة باللغة العربية... فيديو

08:30 GMT 07.08.2023
© AFP 2023 / -مهاجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، مرتديا قميص اتحاد جدة السعودي، 8 يونيو/ حزيران 2023
مهاجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، مرتديا قميص اتحاد جدة السعودي، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
مهاجم كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما، مرتديا قميص اتحاد جدة السعودي، 8 يونيو/ حزيران 2023
© AFP 2023 / -
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تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور للمهاجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، كريم بنزيما، بعد أدائه لمناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.
ويظهر المهاجم المخضرم في الفيديو الذي نشره على "تويتر"، اليوم الإثنين، وهو مرتديا ملابس الإحرام، ووجه رسالة إلى متابعيه باللغة العربية جاء فيها: "ما شاء الله الحمد لله".
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، أعلن اتحاد جدة السعودي، ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق لمدة 3 سنوات.
لاعب كرة القدم الفرنسي، كريم بنزيما - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2023
مجتمع
بعد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي... كريم بنزيما يكشف عن سبب اختياره للمملكة... فيديو
8 يونيو, 16:38 GMT
ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنــز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو، وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.
وكان ريال مدريد الإسباني قد أعلن رحيل كريم بنزيما عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 14 موسمًا قضاها مع الفريق الملكي.
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