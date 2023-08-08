https://sputnikarabic.ae/20230808/الفضول-أم-الضغط-أفضل-للتعلم-والذاكرة؟-والفيزياء-الغريبة-وفجر-عصر-جديد-1079883250.html
الفضول أم الضغط أفضل للتعلم والذاكرة؟... والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد
الفضول أم الضغط أفضل للتعلم والذاكرة؟... والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد
اكتشفت دراسة أن عقلية الفضول يمكن أن تعزز الذاكرة بشكل أفضل من زيادة الضغط للإنجاز. 08.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-08T14:18+0000
2023-08-08T14:18+0000
2023-08-08T14:18+0000
راديو
مرايا العلوم
أخبار المناخ في العالم
قمة المناخ 2022
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079882236_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4f4318fd7f251845810f45499b1cfa40.png
الفضول أم الضغط أفضل للتعلم والذاكرة؟ والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد
الفضول أم الضغط أفضل للتعلم والذاكرة؟ والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد
تم أخذ "القياس الأكثر دقة حتى الآن" لعزم ثنائي القطب للإلكترون، ما قد يساعد في التخلص من الأفكار التي تتناول سبب أن الكون ليس مجرد مساحة فارغة. وبحث عن التنافر المكاني المنتشر داخل الأنواع بين الأشجار الاستوائية البالغة.نص الحلقة:- وضع علماء أشد القيود حتى الآن على الحجم المحتمل للفصل في الشحنات الكهربائية داخل الإلكترون، أو عزمه الكهربائي الثنائي القطب. وفي حين أن هذا لا يعني أننا نعرف ما هو هذا الحجم أو ما إذا كان موجودا بالفعل، إلا أنه قد يساعد في التخلص من الأفكار التي تشرح سبب أن الكون ليس مجرد مساحة فارغة. ويتعلق هذا اللغز بتوازن المادة والمادة المضادة في الكون - كما يمكن أن يساعد هذا في اكتشاف المادة المفقودة..- قدم العلماء مساهمة كبيرة في فهم الموصلية الفائقة من خلال مراقبة موجات الشحنة غير العادية داخل بلورات ديتلورايد اليورانيوم. فاكتشاف مراحل جديدة من المادة هو أحد الأشياء المقدسة في الفيزياء وغالبًا ما يولد الكثير من الإثارة لأنه يمكن أن يغير طريقة تفكيرنا ورؤيتنا، بل ويغير كيفية فهمنا لسلوك الجسيمات الكمومية.- تشير ورقة مراجعة جديدة شارك في تأليفها اثنان من خبراء الألم إلى أن العلاج غير الجراحي المعروف باسم العلاج بالتشويش التشفيري يمكن أن يوفر تخفيفًا كبيرًا للألم لـ 80% - 90% من مرضى الألم المزمن. وتقترح الورقة كذلك أن هذا العلاج قد يتجاوز فعالية علاج آخر غير جراحي، وهو التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079882236_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_2a401059bfc9c994abac08a77410760c.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, аудио
مرايا العلوم, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, аудио
الفضول أم الضغط أفضل للتعلم والذاكرة؟... والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد
تابعنا عبر
اكتشفت دراسة أن عقلية الفضول يمكن أن تعزز الذاكرة بشكل أفضل من زيادة الضغط للإنجاز.
تم أخذ "القياس الأكثر دقة حتى الآن" لعزم ثنائي القطب للإلكترون، ما قد يساعد في التخلص من الأفكار التي تتناول سبب أن الكون ليس مجرد مساحة فارغة. وبحث عن التنافر المكاني المنتشر داخل الأنواع بين الأشجار الاستوائية البالغة.
- اكتشفت دراسة أن عقلية الفضول يمكن أن تعزز الذاكرة... يقترح الباحثون أنه يمكن تطبيق التحول من عقلية الضغط المرتفع في إنجاز الأعمال إلى العقلية الفضولية لتشجيع الإجراءات الواقعية مثل الموافقة على الحصول على التطعيم واتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ، فضلاً عن تحسين العلاجات العلاجية.
- وضع علماء أشد القيود حتى الآن على الحجم المحتمل للفصل في الشحنات الكهربائية داخل الإلكترون، أو عزمه الكهربائي الثنائي القطب. وفي حين أن هذا لا يعني أننا نعرف ما هو هذا الحجم أو ما إذا كان موجودا بالفعل، إلا أنه قد يساعد في التخلص من الأفكار التي تشرح سبب أن الكون ليس مجرد مساحة فارغة. ويتعلق هذا اللغز بتوازن المادة والمادة المضادة في الكون - كما يمكن أن يساعد هذا في اكتشاف المادة المفقودة..
- تستضيف الغابات الاستوائية تنوعًا كبيرًا بشكل غير عادي من أنواع الأشجار. من المفترض أن تؤدي التفاعلات القوية بين الأفراد إلى إنشاء هذه الأنماط...مع اعتبار المسافات البينية. ومن المرجح أن تبقى الشجرة على قيد الحياة عندما تكون محاطة بأنواع مختلفة من الأشجار لها احتياجات وتعرضات مختلفة من الموارد والأمراض والحيوانات العاشبة.
- قدم العلماء مساهمة كبيرة في فهم الموصلية الفائقة من خلال مراقبة موجات الشحنة غير العادية داخل بلورات ديتلورايد اليورانيوم
. فاكتشاف مراحل جديدة من المادة هو أحد الأشياء المقدسة في الفيزياء وغالبًا ما يولد الكثير من الإثارة لأنه يمكن أن يغير طريقة تفكيرنا ورؤيتنا، بل ويغير كيفية فهمنا لسلوك الجسيمات الكمومية.
- تشير ورقة مراجعة جديدة شارك في تأليفها اثنان من خبراء الألم إلى أن العلاج غير الجراحي المعروف باسم العلاج بالتشويش التشفيري يمكن أن يوفر تخفيفًا كبيرًا للألم لـ 80% - 90% من مرضى الألم المزمن. وتقترح الورقة كذلك أن هذا العلاج قد يتجاوز فعالية علاج آخر غير جراحي، وهو التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد.
الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفق
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد