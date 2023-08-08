https://sputnikarabic.ae/20230808/الفضول-أم-الضغط-أفضل-للتعلم-والذاكرة؟-والفيزياء-الغريبة-وفجر-عصر-جديد-1079883250.html

الفضول أم الضغط أفضل للتعلم والذاكرة؟... والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد

الفضول أم الضغط أفضل للتعلم والذاكرة؟... والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد

اكتشفت دراسة أن عقلية الفضول يمكن أن تعزز الذاكرة بشكل أفضل من زيادة الضغط للإنجاز. 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T14:18+0000

2023-08-08T14:18+0000

2023-08-08T14:18+0000

راديو

مرايا العلوم

أخبار المناخ في العالم

قمة المناخ 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/08/1079882236_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_4f4318fd7f251845810f45499b1cfa40.png

الفضول أم الضغط أفضل للتعلم والذاكرة؟ والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد الفضول أم الضغط أفضل للتعلم والذاكرة؟ والفيزياء الغريبة وفجر عصر جديد

تم أخذ "القياس الأكثر دقة حتى الآن" لعزم ثنائي القطب للإلكترون، ما قد يساعد في التخلص من الأفكار التي تتناول سبب أن الكون ليس مجرد مساحة فارغة. وبحث عن التنافر المكاني المنتشر داخل الأنواع بين الأشجار الاستوائية البالغة.نص الحلقة:- وضع علماء أشد القيود حتى الآن على الحجم المحتمل للفصل في الشحنات الكهربائية داخل الإلكترون، أو عزمه الكهربائي الثنائي القطب. وفي حين أن هذا لا يعني أننا نعرف ما هو هذا الحجم أو ما إذا كان موجودا بالفعل، إلا أنه قد يساعد في التخلص من الأفكار التي تشرح سبب أن الكون ليس مجرد مساحة فارغة. ويتعلق هذا اللغز بتوازن المادة والمادة المضادة في الكون - كما يمكن أن يساعد هذا في اكتشاف المادة المفقودة..- قدم العلماء مساهمة كبيرة في فهم الموصلية الفائقة من خلال مراقبة موجات الشحنة غير العادية داخل بلورات ديتلورايد اليورانيوم. فاكتشاف مراحل جديدة من المادة هو أحد الأشياء المقدسة في الفيزياء وغالبًا ما يولد الكثير من الإثارة لأنه يمكن أن يغير طريقة تفكيرنا ورؤيتنا، بل ويغير كيفية فهمنا لسلوك الجسيمات الكمومية.- تشير ورقة مراجعة جديدة شارك في تأليفها اثنان من خبراء الألم إلى أن العلاج غير الجراحي المعروف باسم العلاج بالتشويش التشفيري يمكن أن يوفر تخفيفًا كبيرًا للألم لـ 80% - 90% من مرضى الألم المزمن. وتقترح الورقة كذلك أن هذا العلاج قد يتجاوز فعالية علاج آخر غير جراحي، وهو التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد.الحلقة بالكامل في ملف الصوت المرفقالإعداد والتقديم: أحمد أحمد

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مرايا العلوم, أخبار المناخ في العالم, قمة المناخ 2022, аудио