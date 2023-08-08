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مسؤول عراقي: حريصون على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع

مسؤول عراقي: حريصون على إقامة علاقات متوازنة مع الجميع

استقبل مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد، فيليه فاريولا، وبحث معه كيفية حماية البعثات الدبلوماسية. 08.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-08T15:55+0000

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ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي العراقي، أن قاسم الأعرجي، استقبل فيليه فاريولا، بمناسبة انتهاء مهام عمله، مثمنا جهوده خلال توليه مهام سفير الاتحاد الأوربي في بغداد، ومتمنيا له دوام النجاح.وشدد الأعرجي خلال اللقاء على أن الحكومة العراقية حريصة على تمتين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وأن تكون علاقاته متوازنة مع الجميع، موضحًا أن بلاده لن يكون ضمن محور معين أو مع أي طرف ضد الآخر، مؤمنا بأن حل المشاكل والأزمات يجب أن يكون عن طريق الحوار والقنوات الدبلوماسية فحسب.ونادى مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، بضرورة حماية البعثات الدبلوماسية، مشددا على أهمية أن "يبقى العالم متماسكا ضد التطرف".يذكر أن العراق كان قد أعلن، الشهر الماضي، عن مشروع خط بري وآخر سكك حديد يربط الخليج بالحدود التركية، ووصف المشروع بالضخم، ويسعى العراق ليتحول إلى خط أساسي لنقل البضائع بين الشرق الأوسط وأوروبا.جاء ذلك خلال مؤتمر "طريق التنمية" في العاصمة بغداد والذي حضره عدد من وزراء النقل من السعودية، وإيران، وتركيا، والأردن، وسوريا، والإمارات، والكويت، وقطر، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.ويسمح المشروع للعراق باستغلال موقعه الجغرافي، والتحول إلى نقطة عبور للبضائع والتجارة بين الخليج وأوروبا، وحددت الحكومة العراقية تكلفة المشروع بنحو 17 مليار دولار وبطول نحو 1200 كيلومتر داخل العراق، ولا يزال حتى الآن في مراحله الأولى.وقالت الحكومة العراقية إن "الخط الاستراتيجي الأساسي سيكون طريق السكة الحديدية بمعدل 1175 كم، بالإضافة إلى الطريق البري بمعدل 1190 كم، لهم مساران مختلفان في الجنوب، لكن يلتقيان في شمال محافظة كربلاء ويسيران جنباً إلى جنب لحين وصولهما إلى فيشخابور".وهناك أعمال جارية حاليا لتأهيل ميناء الفاو أقصى جنوب العراق والمجاور لدول الخليج، والذي سيكون محطة أساسية لاستلام البضائع قبل نقلها برا.ويهدف إلى بناء 15 محطة قطار للبضائع والركاب على طول الخط، تنطلق من البصرة جنوبا ومرورا ببغداد ووصولا إلى الحدود مع تركيا.وبحسب بيان للجنة النقل والاقتصاد في مجلس النواب العراقي، فإنه من المتوقع أن يتم إنجاز المشروعويكتمل خلال 3- 5 سنوات، وأكد وزير النقل العراقي عبد الرزاق محيبس، أن الحكومة تعتزم تشغيل المرحلة الأولى من مشروع ميناء الفاو نهاية العام 2025.

https://sputnikarabic.ae/20230607/العراق-يرحب-بمشاركة-المجر-في-مشروع-طريق-التنمية-1077852727.html

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