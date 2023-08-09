https://sputnikarabic.ae/20230809/إسرائيل-تحبط-تهريب-10-طائرات-مسيرة-إلى-غزة-1079905025.html
إسرائيل تحبط تهريب 10 طائرات مسيرة إلى غزة
إسرائيل تحبط تهريب 10 طائرات مسيرة إلى غزة
تمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من ضبط شحنة طائرات مسيرة كانت متجهة إلى قطاع غزة تم إخفاؤها داخل إحدى الحافلات الصغيرة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T11:41+0000
2023-08-09T11:41+0000
2023-08-09T11:41+0000
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وتم ضبط الشحنة خلال تفتيش الحافلة التي تقلها عند معبر "بيت حانون" المحاذي لقطاع غزة، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.ولفت الموقع إلى أن كلبا كانت تستخدمه القوات الإسرائيلية خلال فحص السيارة تمكن من اكتشاف الطائرات، التي كانت داخل حقيبة في السيارة.وبحسب الموقع، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول إنه من المحتمل أن تلك الطائرات كانت متجهة إلى مجموعات مسلحة داخل قطاع غزة.وتمثل إسرائيل واحدة من الدول المتطورة في صناعة الطائرات المسيرة على مستوى العالم، ولديها صناعة عسكرية متطورة في هذا المجال.وتطور إسرائيل أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة تشمل أنواعا ضخمة للاستخدامات القتالية والاستطلاع، إضافة إلى مسيرات صغيرة الحجم يمكن توظيفها في مهام نوعية محددة لدعم القوات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار الشرق الأوسط
إسرائيل تحبط تهريب 10 طائرات مسيرة إلى غزة
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تمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من ضبط شحنة طائرات مسيرة كانت متجهة إلى قطاع غزة تم إخفاؤها داخل إحدى الحافلات الصغيرة.
وتم ضبط الشحنة خلال تفتيش الحافلة التي تقلها عند معبر "بيت حانون" المحاذي لقطاع غزة، حسبما ذكر
موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.
ولفت الموقع إلى أن كلبا كانت تستخدمه القوات الإسرائيلية
خلال فحص السيارة تمكن من اكتشاف الطائرات، التي كانت داخل حقيبة في السيارة.
وبحسب الموقع، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول إنه من المحتمل أن تلك الطائرات كانت متجهة إلى مجموعات مسلحة
داخل قطاع غزة.
وتمثل إسرائيل واحدة من الدول المتطورة في صناعة الطائرات المسيرة
على مستوى العالم، ولديها صناعة عسكرية متطورة في هذا المجال.
وتطور إسرائيل أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة تشمل أنواعا ضخمة للاستخدامات القتالية والاستطلاع، إضافة إلى مسيرات صغيرة الحجم يمكن توظيفها في مهام نوعية محددة لدعم القوات.