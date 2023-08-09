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إسرائيل تحبط تهريب 10 طائرات مسيرة إلى غزة
إسرائيل تحبط تهريب 10 طائرات مسيرة إلى غزة
تمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من ضبط شحنة طائرات مسيرة كانت متجهة إلى قطاع غزة تم إخفاؤها داخل إحدى الحافلات الصغيرة. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T11:41+0000
2023-08-09T11:41+0000
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وتم ضبط الشحنة خلال تفتيش الحافلة التي تقلها عند معبر "بيت حانون" المحاذي لقطاع غزة، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.ولفت الموقع إلى أن كلبا كانت تستخدمه القوات الإسرائيلية خلال فحص السيارة تمكن من اكتشاف الطائرات، التي كانت داخل حقيبة في السيارة.وبحسب الموقع، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول إنه من المحتمل أن تلك الطائرات كانت متجهة إلى مجموعات مسلحة داخل قطاع غزة.وتمثل إسرائيل واحدة من الدول المتطورة في صناعة الطائرات المسيرة على مستوى العالم، ولديها صناعة عسكرية متطورة في هذا المجال.وتطور إسرائيل أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة تشمل أنواعا ضخمة للاستخدامات القتالية والاستطلاع، إضافة إلى مسيرات صغيرة الحجم يمكن توظيفها في مهام نوعية محددة لدعم القوات.
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار الشرق الأوسط
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار الشرق الأوسط

إسرائيل تحبط تهريب 10 طائرات مسيرة إلى غزة

11:41 GMT 09.08.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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تمكنت أجهزة الأمن الإسرائيلية من ضبط شحنة طائرات مسيرة كانت متجهة إلى قطاع غزة تم إخفاؤها داخل إحدى الحافلات الصغيرة.
وتم ضبط الشحنة خلال تفتيش الحافلة التي تقلها عند معبر "بيت حانون" المحاذي لقطاع غزة، حسبما ذكر موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ بغزة وتسمح للمواطنين بالتقاط الصور - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
حركة حماس تنظم أول معرض للأسلحة والصواريخ في غزة وتسمح بالتقاط الصور... فيديو
3 يوليو, 07:33 GMT
ولفت الموقع إلى أن كلبا كانت تستخدمه القوات الإسرائيلية خلال فحص السيارة تمكن من اكتشاف الطائرات، التي كانت داخل حقيبة في السيارة.
وبحسب الموقع، فإن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول إنه من المحتمل أن تلك الطائرات كانت متجهة إلى مجموعات مسلحة داخل قطاع غزة.
إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء، 5 مايو/ آيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2023
الجيش الإسرائيلي: استمرار إطلاق "الجهاد" للصواريخ من غزة يسمح لنا "بزيادة الإنجازات"
13 مايو, 15:48 GMT
وتمثل إسرائيل واحدة من الدول المتطورة في صناعة الطائرات المسيرة على مستوى العالم، ولديها صناعة عسكرية متطورة في هذا المجال.
وتطور إسرائيل أنواعا مختلفة من الطائرات المسيرة تشمل أنواعا ضخمة للاستخدامات القتالية والاستطلاع، إضافة إلى مسيرات صغيرة الحجم يمكن توظيفها في مهام نوعية محددة لدعم القوات.
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