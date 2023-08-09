https://sputnikarabic.ae/20230809/إيران-تتوصل-إلى-تكنولوجيا-صواريخ-كروز-فرط-صوتية-1079922576.html
إيران تتوصل إلى تكنولوجيا صواريخ "كروز" فرط صوتية
إيران تتوصل إلى تكنولوجيا صواريخ "كروز" فرط صوتية
توصل متخصصو الصناعة الدفاعية في إيران إلى تكنولوجيا تصميم الصواريخ فرط صوتية وهذا الصاروخ في مرحلة الاختبار حاليا. 09.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-09T19:03+0000
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وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المتخصصين في الصناعة الدفاعية في البلاد قد توصلوا إلى تكنولوجيا تصميم وتصنيع صواريخ "كروز" فرط صوتية.وبحسب وكالة الأنباء، هذا الصاروخ، والذي هو في الواقع جيل جديد من صواريخ "كروز" الإيرانية، يخضع حاليا للاختبار وسيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية.ووفقاً للوكالة، فإن "التوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم، بمعنى أنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ "كروز" الإيرانية بشكل كبير، وستكون من الصعب للغاية مواجهة هذه الصواريخ".وكانت صواريخ "كروز" الإيرانية تستخدم محركاً صاروخياً لتوفير تسارع أولي، ثم محركات نفاثة محلية الصنع تسمى "طلوع" لمرحلة دفع حركته. وأشارت الوكالة إلى أن استخدام المحركات النفاثة في صواريخ "كروز" البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز فرط صوتية يعد أمراً مهماً، لأنه في حالة حدوث أي صراع، ستكون قوة رد فعل إيران أسرع بكثير، ومن ناحية أخرى، تسلب فرصة الرد من القوات المهاجمة.أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، في أيار/مايو الماضي، تزويد السفن الحربية في الجيش بصورايخ كروز"أبو مهدي".وشدّد الأدميرال إيراني على أنّ هذا العمل تم تنفيذه، موضحاً أنه سوف تتم إزاحة الستار عن هذه الصواريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230807/إيران-الناتو-واستفزازاته-من-الأسباب-الرئيسية-للأزمة-الأوكرانية-وروسيا-جارة-مهمة-1079851684.html
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إيران, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تتوصل إلى تكنولوجيا صواريخ "كروز" فرط صوتية
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توصل متخصصو الصناعة الدفاعية في إيران إلى تكنولوجيا تصميم الصواريخ فرط صوتية وهذا الصاروخ في مرحلة الاختبار حاليا.
وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن المتخصصين في الصناعة الدفاعية في البلاد قد توصلوا إلى تكنولوجيا تصميم وتصنيع صواريخ "كروز" فرط صوتية.
وبحسب وكالة الأنباء، هذا الصاروخ، والذي هو في الواقع جيل جديد من صواريخ "كروز" الإيرانية، يخضع حاليا للاختبار وسيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية.
ووفقاً للوكالة
، فإن "التوصل إلى هذه التكنولوجيا مهم، بمعنى أنه بهذه الطريقة ستزداد سرعة صواريخ "كروز" الإيرانية بشكل كبير، وستكون من الصعب للغاية مواجهة هذه الصواريخ".
وكانت صواريخ "كروز" الإيرانية تستخدم محركاً صاروخياً لتوفير تسارع أولي، ثم محركات نفاثة محلية الصنع تسمى "طلوع" لمرحلة دفع حركته.
وأشارت الوكالة إلى أن استخدام المحركات النفاثة في صواريخ "كروز" البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز فرط صوتية يعد أمراً مهماً، لأنه في حالة حدوث أي صراع، ستكون قوة رد فعل إيران أسرع بكثير، ومن ناحية أخرى، تسلب فرصة الرد من القوات المهاجمة.
أعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، في أيار/مايو الماضي، تزويد السفن الحربية في الجيش بصورايخ كروز"أبو مهدي".
وشدّد الأدميرال إيراني على أنّ هذا العمل تم تنفيذه، موضحاً أنه سوف تتم إزاحة الستار عن هذه الصواريخ.