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الجيش الروسي يحرر 11 كيلومترا على طول خط الجبهة- عاجل
Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230807/إيران-الناتو-واستفزازاته-من-الأسباب-الرئيسية-للأزمة-الأوكرانية-وروسيا-جارة-مهمة-1079851684.html
إيران: "الناتو" واستفزازاته من الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية وروسيا جارة مهمة
إيران: "الناتو" واستفزازاته من الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية وروسيا جارة مهمة
أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، على مواصلة بلاده جهودها لوقف الأزمة الأوكرانية، واللجوء إلى الحل السياسي. 07.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-07T11:29+0000
2023-08-07T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الناتو
إيران
أخبار إيران
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وشدد في مؤتمر صحفي باليابان، على أن إيران تعتبر منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واستفزازتها من الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)".وأضاف عبد اللهيان، أنه "لطالما أكدت إيران على موقفها الثابت والمبدئي بأن الصراع ليس هو الحل".وأشار وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في المؤتمر الصحفي، إلى أن "روسيا جارة مهمة لإيران، ونتبع شعار "لا للشرق ولا للغرب" في مجال الاستقلال السياسي، ولقد تفاعلنا مع الغرب والشرق، وسنواصل القيام بذلك في إطار ضمان المصالح الإيرانیة".وتابع أن "الجيران من أولويات سياسة الحكومة الإيرانية، لذا فإن روسيا هي أيضا جارتنا الشمالية".وجدد وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمره الصحفي باليابان، نفيه إمداد طهران بالمسیرات الإیرانیة في الأزمة الأوكرانية، فيما لفت إلى أنه "كان هناك تعاون دفاعي بين طهران وموسكو خلال السنوات الأخيرة".وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، عبرت إيران عن رفضها الاتهامات الموجهة لها، بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "العلاقات تعود لما قبل الأزمة الأوكرانية وربطها بأوكرانيا اتهامات سياسية باطلة"، مبينا أن "إيران لا تقدم أي أسلحة أو معدات أو مسيرات لروسيا".وأضاف كنعاني: "أوكرانيا أو الدول الأوروبية لم تقدم إثباتات أو وثائق بخصوص ادعاءاتها بهذا الشأن، والجانب الأوكراني أيضا لم يقدم وثائق خلال الاجتماع بين وفدي إيران وأوكرانيا، وأعربنا عن استعدادنا لمواصلة هذه المشاورات لكن أوكرانيا لم ترحب بذلك".واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة، يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
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الناتو, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا
الناتو, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا

إيران: "الناتو" واستفزازاته من الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية وروسيا جارة مهمة

11:29 GMT 07.08.2023
© AFP 2023 / ATTA KENAREوزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2023
وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، على مواصلة بلاده جهودها لوقف الأزمة الأوكرانية، واللجوء إلى الحل السياسي.
وشدد في مؤتمر صحفي باليابان، على أن إيران تعتبر منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واستفزازتها من الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)".
وأضاف عبد اللهيان، أنه "لطالما أكدت إيران على موقفها الثابت والمبدئي بأن الصراع ليس هو الحل".
وأشار وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في المؤتمر الصحفي، إلى أن "روسيا جارة مهمة لإيران، ونتبع شعار "لا للشرق ولا للغرب" في مجال الاستقلال السياسي، ولقد تفاعلنا مع الغرب والشرق، وسنواصل القيام بذلك في إطار ضمان المصالح الإيرانیة".
وتابع أن "الجيران من أولويات سياسة الحكومة الإيرانية، لذا فإن روسيا هي أيضا جارتنا الشمالية".
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وجدد وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمره الصحفي باليابان، نفيه إمداد طهران بالمسیرات الإیرانیة في الأزمة الأوكرانية، فيما لفت إلى أنه "كان هناك تعاون دفاعي بين طهران وموسكو خلال السنوات الأخيرة".
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، عبرت إيران عن رفضها الاتهامات الموجهة لها، بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "العلاقات تعود لما قبل الأزمة الأوكرانية وربطها بأوكرانيا اتهامات سياسية باطلة"، مبينا أن "إيران لا تقدم أي أسلحة أو معدات أو مسيرات لروسيا".
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وأضاف كنعاني: "أوكرانيا أو الدول الأوروبية لم تقدم إثباتات أو وثائق بخصوص ادعاءاتها بهذا الشأن، والجانب الأوكراني أيضا لم يقدم وثائق خلال الاجتماع بين وفدي إيران وأوكرانيا، وأعربنا عن استعدادنا لمواصلة هذه المشاورات لكن أوكرانيا لم ترحب بذلك".
واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة، يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.
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Военнослужащий ВС РФ во время штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:39 GMT
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