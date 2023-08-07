https://sputnikarabic.ae/20230807/إيران-الناتو-واستفزازاته-من-الأسباب-الرئيسية-للأزمة-الأوكرانية-وروسيا-جارة-مهمة-1079851684.html

إيران: "الناتو" واستفزازاته من الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية وروسيا جارة مهمة

إيران: "الناتو" واستفزازاته من الأسباب الرئيسية للأزمة الأوكرانية وروسيا جارة مهمة

أكد وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الإثنين، على مواصلة بلاده جهودها لوقف الأزمة الأوكرانية، واللجوء إلى الحل السياسي. 07.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-07T11:29+0000

2023-08-07T11:29+0000

2023-08-07T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

الناتو

إيران

أخبار إيران

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/07/1079851354_0:0:1501:844_1920x0_80_0_0_dfa4ca7dc8e720765dc12a1c6128e7cb.jpg

وشدد في مؤتمر صحفي باليابان، على أن إيران تعتبر منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واستفزازتها من الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الأوكرانية، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا)".وأضاف عبد اللهيان، أنه "لطالما أكدت إيران على موقفها الثابت والمبدئي بأن الصراع ليس هو الحل".وأشار وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، في المؤتمر الصحفي، إلى أن "روسيا جارة مهمة لإيران، ونتبع شعار "لا للشرق ولا للغرب" في مجال الاستقلال السياسي، ولقد تفاعلنا مع الغرب والشرق، وسنواصل القيام بذلك في إطار ضمان المصالح الإيرانیة".وتابع أن "الجيران من أولويات سياسة الحكومة الإيرانية، لذا فإن روسيا هي أيضا جارتنا الشمالية".وجدد وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمره الصحفي باليابان، نفيه إمداد طهران بالمسیرات الإیرانیة في الأزمة الأوكرانية، فيما لفت إلى أنه "كان هناك تعاون دفاعي بين طهران وموسكو خلال السنوات الأخيرة".وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، عبرت إيران عن رفضها الاتهامات الموجهة لها، بتزويد روسيا بالطائرات المسيرة.وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن "العلاقات تعود لما قبل الأزمة الأوكرانية وربطها بأوكرانيا اتهامات سياسية باطلة"، مبينا أن "إيران لا تقدم أي أسلحة أو معدات أو مسيرات لروسيا".وأضاف كنعاني: "أوكرانيا أو الدول الأوروبية لم تقدم إثباتات أو وثائق بخصوص ادعاءاتها بهذا الشأن، والجانب الأوكراني أيضا لم يقدم وثائق خلال الاجتماع بين وفدي إيران وأوكرانيا، وأعربنا عن استعدادنا لمواصلة هذه المشاورات لكن أوكرانيا لم ترحب بذلك".واتهمت دول غربية إيران مرارًا بتزويد روسيا بطائرات مسيرة مقاتلة، يُزعم أنها تستخدم في الأعمال القتالية في أوكرانيا. ولكن لم يتم تقديم أي دليل ملموس حتى الآن، مع رفض كل من موسكو وطهران هذا الادعاء.

https://sputnikarabic.ae/20230804/ضابط-استخبارات-أمريكي-فقدنا-جميع-عملائنا-في-روسيا-والصين-وإيران-1079780094.html

https://sputnikarabic.ae/20230716/إيران-تعلن-عن-مخطط-للربط-الكهربائي-مع-روسيا-1079114389.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الناتو, إيران, أخبار إيران, روسيا, أخبار أوكرانيا