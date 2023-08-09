https://sputnikarabic.ae/20230809/الحرس-الثوري-الإيراني-حافظنا-على-أمن-بلادنا-في-ذروة-ضغوط-العدو-1079919869.html

الحرس الثوري الإيراني: حافظنا على أمن بلادنا في ذروة ضغوط العدو

الحرس الثوري الإيراني: حافظنا على أمن بلادنا في ذروة ضغوط العدو

قال العميد رمضان شريف، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن بلاده صمدت بوجه الأعداء وتمكنت من إحراز تقدما ملحوظا في كافة المجالات. 09.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-09T16:18+0000

2023-08-09T16:18+0000

2023-08-09T16:18+0000

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وأفادت وكالة فارس، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات العميد رمضان شريف، جاءت في كلمة له في حفل إحياء ذكرى يوم الصحفي في مدينة شهركرد الإيرانية.وشدد المسؤول الإيراني على أن بلاده نجحت في الوقوف على قدميها والدفاع عن أمنها باعتباره أكبر عنصر للقوة، مضيفا أن "العدو يحاول إبعاد الناس عن الواقع من خلال تصميم تيارات حساسة للمجتمع أو تسبب مشاعر الحزن والدونية".وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني:وفي سياق متصل، قال اللواء حسين سلامي، القائد العام للحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء الماضي، إن الهيمنة الأمريكية الهشة قد تراجعت بعد أن خسرت الأخيرة مكانتها كأكبر قوة عالمية. وذكرت وكالة "إرنا" بأن تصريحات اللواء سلامي جاءت في كلمة له أمام اجتماع مسؤولي وقادة منظمة التعبئة "البسيج"، والتي أفاد خلالها بأن "التحركات الاستعراضية من جانب العدو خلال العقود الماضية ولّى عهدها، وأمريكا لم تعد كسابق عهدها وباتت عاجزة عن تحقيق أي إنجاز رغم الأموال الطائلة التي تنفقها".وأكد اللواء سلامي أن السياسة الأمريكية في سوريا لم تعد مجدية وتعاني الانسداد، كما أن الجانب الأمريكي قد فشل في العراق حيال اصطناع حكومة حيث أخذت حكومة ثورية بمقاليد الحكم، مقارنا ذلك بإقبال المجتمع الدولي بشأن بناء العلاقات والتعاون مع إيران.وقال القائد العام للحرس الثوري:وأشار اللواء حسين سلامي إلى أن "كل من يعوّل على أمريكا فقد هوى وانهار، وكل بلد مثل اليمن والعراق ولبنان وسوريا، راهن على إيران فقد ثبت".وفي وقت سابق، حذر الحرس الثوري الإيراني من "مصادرة وتفريغ حمولة ناقلة تحمل النفط الإيراني احتجزتها أمريكا قبل فترة".وقال نائب القائد العام للحرس الثوري، العميد علي فدوي، إن "إحدى سياسات البلاد منذ انتصار الثورة الإسلامية حتى الآن هي الرد بالمثل، هذه السياسة هي سياسة راسخة وليس بإمكان أحد منعها"، مضيفًا أن أمريكا وجميع حلفائها فشلوا على مر الأعوام الـ 45 الماضية، في تحقيق أي انتصار على إيران، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وكانت البحرية الإيرانية التابعة للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت عن "حشد أمريكا قواتها في مياه الخليج لمنع إيقاف سفينة كانت تهرّب الوقود الإيراني".

https://sputnikarabic.ae/20230801/قائد-الحرس-الثوري-أمريكا-لم-تعد-كسابق-عهدها-وباتت-عاجزة-عن-تحقيق-أي-إنجاز-1079682219.html

https://sputnikarabic.ae/20230731/الخارجية-الإيرانية-لا-نتفاوض-مع-الولايات-المتحدة-على-أساس-الثقة-1079610178.html

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