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https://sputnikarabic.ae/20230810/إعلام-هاري-كين-لم-يوافق-على-الانتقال-إلى-بايرن-ميونخ-حتى-الآن-1079952461.html
إعلام: هاري كين لم يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ حتى الآن
إعلام: هاري كين لم يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ حتى الآن
أفادت وسائل إعلام أن نادي توتنهام الإنجليزي وافق على انتقال مهاجم الفريق هاري كين إلى بايرن ميونخ. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T13:04+0000
2023-08-10T13:04+0000
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وبحسب ما أوردته، فإن صفقة انتقال كين إلى النادي الألماني ستصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار).ولفتت إلى أن مهاجم توتنهام هاري كين، 30 عاما، لم يتخذ قراره بالرحيل عن النادي الإنجليزي حتى الآن، وأنه يميل للبقاء حتى انتهاء عقده العام المقبل.يذكر أن بايرن ميونخ قدم عدة عروض سابقة للحصول على هاري كين، لكن أي منها لم يتم الاتفاق عليه، في حين أن العرض الأخير ربما نال موافقة النادي، خاصة أن الصفقة تتضمن تكاليف إضافية يتحملها النادي الألماني.
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أخبار العالم الآن, نادي توتنهام, نادي بايرن ميونخ, بريطانيا, أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن, نادي توتنهام, نادي بايرن ميونخ, بريطانيا, أخبار ألمانيا

إعلام: هاري كين لم يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ حتى الآن

13:04 GMT 10.08.2023
© AP Photo / Matt Dunhamيحتفل هاري كين لاعب توتنهام بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين برايتون وتوتنهام هوتسبير على ملعب فالمر في برايتون بإنجلترا 16 مارس 2022.
يحتفل هاري كين لاعب توتنهام بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين برايتون وتوتنهام هوتسبير على ملعب فالمر في برايتون بإنجلترا 16 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Matt Dunham
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أفادت وسائل إعلام أن نادي توتنهام الإنجليزي وافق على انتقال مهاجم الفريق هاري كين إلى بايرن ميونخ.
وبحسب ما أوردته، فإن صفقة انتقال كين إلى النادي الألماني ستصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار).
ولفتت إلى أن مهاجم توتنهام هاري كين، 30 عاما، لم يتخذ قراره بالرحيل عن النادي الإنجليزي حتى الآن، وأنه يميل للبقاء حتى انتهاء عقده العام المقبل.
يذكر أن بايرن ميونخ قدم عدة عروض سابقة للحصول على هاري كين، لكن أي منها لم يتم الاتفاق عليه، في حين أن العرض الأخير ربما نال موافقة النادي، خاصة أن الصفقة تتضمن تكاليف إضافية يتحملها النادي الألماني.
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