إعلام: هاري كين لم يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ حتى الآن
© AP Photo / Matt Dunhamيحتفل هاري كين لاعب توتنهام بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه خلال مباراة كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز بين برايتون وتوتنهام هوتسبير على ملعب فالمر في برايتون بإنجلترا 16 مارس 2022.
© AP Photo / Matt Dunham
أفادت وسائل إعلام أن نادي توتنهام الإنجليزي وافق على انتقال مهاجم الفريق هاري كين إلى بايرن ميونخ.
وبحسب ما أوردته، فإن صفقة انتقال كين إلى النادي الألماني ستصل قيمتها إلى 100 مليون يورو (نحو 110 ملايين دولار).
تقارير: #بايرن_ميونخ توصل إلى اتفاق مع #توتنهام للتوقيع مع #هاري_كين في صفقة ستكلف النادي البافاري أكثر من 100 مليون يورو#قنوات_الكاس pic.twitter.com/dQ1Otf6VLQ— قنوات الكاس (@alkasschannel) August 10, 2023
ولفتت إلى أن مهاجم توتنهام هاري كين، 30 عاما، لم يتخذ قراره بالرحيل عن النادي الإنجليزي حتى الآن، وأنه يميل للبقاء حتى انتهاء عقده العام المقبل.
🚨🚨— EPL World (@EPLworld) August 10, 2023
علي الرغم من توصل بايرن ميونيخ إلي إتفاق مع توتنهام مازال هاري كين لم يتخذ قراره بالرحيل بعد. pic.twitter.com/L11gwXGHel
يذكر أن بايرن ميونخ قدم عدة عروض سابقة للحصول على هاري كين، لكن أي منها لم يتم الاتفاق عليه، في حين أن العرض الأخير ربما نال موافقة النادي، خاصة أن الصفقة تتضمن تكاليف إضافية يتحملها النادي الألماني.