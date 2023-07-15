https://sputnikarabic.ae/20230715/باريس-سان-جيرمان-يدرس-التعاقد-مع-هاري-كين-وقطع-الطريق-أمام-بايرن-ميونيخ-1079086056.html

باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع هاري كين وقطع الطريق أمام بايرن ميونيخ

باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع هاري كين وقطع الطريق أمام بايرن ميونيخ

تدرس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، وقطع الطريق على بايرن ميونيخ، الذي يرغب أيضًا في ضمّه. 15.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-15T09:54+0000

2023-07-15T09:54+0000

2023-07-15T09:54+0000

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وقالت وسائل إعلام رياضية إن "الاتصالات التي يجريها النادي البافاري من أجل التعاقد مع كين، دفعت النادي الفرنسي إلى التحرك بشأنه"، مضيفة أن "باريس سان جيرمان مستعد لمعادلة أي عرض يقدمه بايرن ميونيخ لضم كين".وتابعت أن "كين لا يزال يفضّل التوقيع مع مانشستر يونايتد"، مستبعدة أن يتخلى رئيس توتنهام دانيال ليفي، عن اللاعب لنادٍ إنجليزي.وكان آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، قد قال إن هاري كين قدم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام.جاء ذلك تعليقا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر موقع "جوول".وتم رصد هاري كين، أخيرا، وهو يودع جماهير فريقه بعد الخسارة أمام برينتفورد في لندن، وهو ما فسره البعض بأنه إشارة لرحيله عن الفريق.وقال شيرار: "يجب أن يقوم نيوكاسل بضم هاري كين ووضعه على الاحتياطي حتى يحمي رقمي القياسي في الأهداف".ويخشى شيرار، صاحب لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، من أن يتمكن هاري كين من تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف.ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين حتى الآن 211 هدفا فقط.يذكر أن 148 هدفا من إجمالي أهداف شيرار، أحرزها خلال 302 مباراة مع نادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.

https://sputnikarabic.ae/20230521/آلان-شيرار-يدعو-نيوكاسل-لضم-هاري-كين-ووضعه-ضمن-الاحتياط-1077282665.html

https://sputnikarabic.ae/20210423/مدرب-توتنهام-لن-نخاطر-بهدافنا-هاري-كين-من-أجل-لقب-بطولة-1048787561.html

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أخبار الدوري الإنجليزي, نادي باريس سان جيرمان, نادي بايرن ميونخ, نادي توتنهام, منوعات, رياضة