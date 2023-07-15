عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230715/باريس-سان-جيرمان-يدرس-التعاقد-مع-هاري-كين-وقطع-الطريق-أمام-بايرن-ميونيخ-1079086056.html
باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع هاري كين وقطع الطريق أمام بايرن ميونيخ
باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع هاري كين وقطع الطريق أمام بايرن ميونيخ
تدرس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، وقطع الطريق على بايرن ميونيخ، الذي يرغب أيضًا في ضمّه. 15.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-15T09:54+0000
2023-07-15T09:54+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
نادي باريس سان جيرمان
نادي بايرن ميونخ
نادي توتنهام
منوعات
رياضة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103252/37/1032523719_0:0:4928:2773_1920x0_80_0_0_1a9acdfef60957470b4942bde75825bb.jpg
وقالت وسائل إعلام رياضية إن "الاتصالات التي يجريها النادي البافاري من أجل التعاقد مع كين، دفعت النادي الفرنسي إلى التحرك بشأنه"، مضيفة أن "باريس سان جيرمان مستعد لمعادلة أي عرض يقدمه بايرن ميونيخ لضم كين".وتابعت أن "كين لا يزال يفضّل التوقيع مع مانشستر يونايتد"، مستبعدة أن يتخلى رئيس توتنهام دانيال ليفي، عن اللاعب لنادٍ إنجليزي.وكان آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، قد قال إن هاري كين قدم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام.جاء ذلك تعليقا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر موقع "جوول".وتم رصد هاري كين، أخيرا، وهو يودع جماهير فريقه بعد الخسارة أمام برينتفورد في لندن، وهو ما فسره البعض بأنه إشارة لرحيله عن الفريق.وقال شيرار: "يجب أن يقوم نيوكاسل بضم هاري كين ووضعه على الاحتياطي حتى يحمي رقمي القياسي في الأهداف".ويخشى شيرار، صاحب لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، من أن يتمكن هاري كين من تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف.ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين حتى الآن 211 هدفا فقط.يذكر أن 148 هدفا من إجمالي أهداف شيرار، أحرزها خلال 302 مباراة مع نادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20230521/آلان-شيرار-يدعو-نيوكاسل-لضم-هاري-كين-ووضعه-ضمن-الاحتياط-1077282665.html
https://sputnikarabic.ae/20210423/مدرب-توتنهام-لن-نخاطر-بهدافنا-هاري-كين-من-أجل-لقب-بطولة-1048787561.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103252/37/1032523719_549:0:4922:3280_1920x0_80_0_0_8c13e760795788987bdf807b3d8561a9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي باريس سان جيرمان, نادي بايرن ميونخ, نادي توتنهام, منوعات, رياضة
أخبار الدوري الإنجليزي, نادي باريس سان جيرمان, نادي بايرن ميونخ, نادي توتنهام, منوعات, رياضة

باريس سان جيرمان يدرس التعاقد مع هاري كين وقطع الطريق أمام بايرن ميونيخ

09:54 GMT 15.07.2023
© AFP 2023 / Ian KINGTON / IKIMAGESهاري كين
هاري كين - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2023
© AFP 2023 / Ian KINGTON / IKIMAGES
تابعنا عبرTelegramNabd
تدرس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي التعاقد مع النجم الإنجليزي، هاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير، وقطع الطريق على بايرن ميونيخ، الذي يرغب أيضًا في ضمّه.
وقالت وسائل إعلام رياضية إن "الاتصالات التي يجريها النادي البافاري من أجل التعاقد مع كين، دفعت النادي الفرنسي إلى التحرك بشأنه"، مضيفة أن "باريس سان جيرمان مستعد لمعادلة أي عرض يقدمه بايرن ميونيخ لضم كين".
وتابعت أن "كين لا يزال يفضّل التوقيع مع مانشستر يونايتد"، مستبعدة أن يتخلى رئيس توتنهام دانيال ليفي، عن اللاعب لنادٍ إنجليزي.
آلان شيرار الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2023
مجتمع
آلان شيرار يدعو نيوكاسل لضم هاري كين ووضعه ضمن الاحتياط
21 مايو, 14:52 GMT
وكان آلان شيرار، أسطورة منتخب إنجلترا والهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، قد قال إن هاري كين قدم كل ما يمكن تقديمه لفريق توتنهام.
جاء ذلك تعليقا على تقارير حول إمكانية رحيله عن توتنهام، حسبما ذكر موقع "جوول".
وتم رصد هاري كين، أخيرا، وهو يودع جماهير فريقه بعد الخسارة أمام برينتفورد في لندن، وهو ما فسره البعض بأنه إشارة لرحيله عن الفريق.
وقال شيرار: "يجب أن يقوم نيوكاسل بضم هاري كين ووضعه على الاحتياطي حتى يحمي رقمي القياسي في الأهداف".
هاري كين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2021
مجتمع
مدرب توتنهام: لن نخاطر بهدافنا هاري كين من أجل لقب بطولة
23 أبريل 2021, 17:16 GMT
ويخشى شيرار، صاحب لقب الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي، من أن يتمكن هاري كين من تحطيم رقمه القياسي في عدد الأهداف.
ولدى شيرار 260 هدفا لا تزال تمنحه الصدارة كهداف تاريخي للدوري الإنجليزي، بينما بلغ عدد أهداف هاري كين حتى الآن 211 هدفا فقط.
يذكر أن 148 هدفا من إجمالي أهداف شيرار، أحرزها خلال 302 مباراة مع نادي نيوكاسل في الدوري الإنجليزي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитная установка ЗУ-23-2 второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12 يوليو, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала