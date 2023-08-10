https://sputnikarabic.ae/20230810/بلينكن-صفقة-إفراج--إيران-عن-سجناء-أمريكيين-لا-تشمل-تخفيف-العقوبات-المفروضة-عليها-1079969059.html

بلينكن: صفقة إفراج إيران عن سجناء أمريكيين لا تشمل تخفيف العقوبات المفروضة عليها

بلينكن: صفقة إفراج إيران عن سجناء أمريكيين لا تشمل تخفيف العقوبات المفروضة عليها

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لن تخفف للعقوبات على إيران بموجب مسودة اتفاق إطلاق سراح خمسة سجناء أمريكيين. 10.08.2023, سبوتنيك عربي

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سبوتنيك. وقال بلينكين للصحفيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة "على أي حال لن يحدث أي تخفيف للعقوبات المفروضة".ولفت بلينكين إلى أن الولايات المتحدة على اتصال بأسر خمسة أمريكيين تم إطلاق سراحهم من السجن إلى الإقامة الجبرية في خطوة أولى متوقعة لإطلاق سراحهم، وقال إنه يعتقد "أن هذه بداية نهاية كابوسهم، والكابوس الذي عاشته عائلاتهم"، مؤكدا إنه ليس على علم بأمريكيين آخرين محتجزين في إيران.يذكر أن المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض أدريان واتسون كانت قد وصفت نقل إيران 5 مواطنين أمريكيين محتجزين من السجن إلى وضعهم رهن الإقامة الجبرية بالخطوة المشجعة.وأوضحت واتسون في بيان: "تلقينا تأكيدا بأن إيران أفرجت عن خمسة أمريكيين اعتقلوا ظلما ووضعتهم رهن الإقامة الجبرية"، وأضاف البيان: "المفاوضات بشأن إطلاق سراح الأمريكيين الخمسة ما زالت مستمرة".وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت صحيفة أمريكية بأن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى صفقة تبادل سجناء تشمل الإفراج عن نحو 6 مليارات دولار من عائدات النفط الإيراني المجمدة، وذكرت الصحيفة عن مصادر: "أمريكا ستفرج عن الأموال مقابل إطلاق سراح 5 أمريكيين إيرانيين مزدوجي الجنسية".

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