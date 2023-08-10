https://sputnikarabic.ae/20230810/بن-غفير-يطالب-بسحب-حصانة-نائب-عربي-في-الكنيست-بزعم-أنه-يحرض-على-الإرهاب-1079936848.html
بن غفير يطالب بسحب حصانة نائب عربي في الكنيست بزعم أنه "يحرض على الإرهاب"
بن غفير يطالب بسحب حصانة نائب عربي في الكنيست بزعم أنه "يحرض على الإرهاب"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بسحب الحصانة البرلمانية من النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، والتحقيق معه بزعم أنه يحرض على... 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T10:34+0000
2023-08-10T10:34+0000
2023-08-10T10:34+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الكنيست الإسرائيلي
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/16/1064029676_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_6d2d998c3a0980db083e4b7fbb826798.jpg
وحسب صحيفة "يديعوت آحرونوت"، جاء ذلك خلال تصريحات للوزير الإسرائيلي وجّهها إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا.وقال بن غفير، موجهًا الحديث إلى ميارا: "ارفعي الحصانة عن عضو الكنيست أحمد الطيبي الذي تم توثيق إشادته بالمسلحين في جنين، والأمر بفتح تحقيق ضده".وجاءت تصريحات بن غفير في أعقاب تداول مقطع فيديو يظهر فيه النائب الطيبي في حفل تخريج فوج أطباء أسنان في مدينة جنين قبل عدة أيام، يقول فيه للخريجين: "يجب قلع ضرس الاحتلال من الجذر".وفي الأيام الماضية، منع بن غفير النائب الطيبي من زيارة شبان فلسطينيين من قرية برقة شرقي رام الله، اعتقلوا بعد مواجهات شهدتها القرية في أعقاب اعتداءات مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على القرية، أسفرت عن مقتل شاب فلسطيني يدعى قصي معطان.وفي المقابل سمح بن غفير لنواب إسرائيليين من الائتلاف الحاكم بزيارة المستوطنين المعتقلين والمتهمين بقتل معطان.
https://sputnikarabic.ae/20230806/الخارجية-الفلسطينية-تصريحات-بن-غفير-تمثل-اعترافا-بـ-عنصرية-إسرائيل-1079834115.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/16/1064029676_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b634b47faace43eb03865520c64d2564.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الكنيست الإسرائيلي, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
بن غفير يطالب بسحب حصانة نائب عربي في الكنيست بزعم أنه "يحرض على الإرهاب"
تابعنا عبر
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بسحب الحصانة البرلمانية من النائب العربي في الكنيست أحمد الطيبي، والتحقيق معه بزعم أنه يحرض على "الإرهاب".
وحسب صحيفة
"يديعوت آحرونوت"، جاء ذلك خلال تصريحات للوزير الإسرائيلي وجّهها إلى المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا.
وقال بن غفير، موجهًا الحديث إلى ميارا: "ارفعي الحصانة عن عضو الكنيست أحمد الطيبي الذي تم توثيق إشادته بالمسلحين في جنين، والأمر بفتح تحقيق ضده".
وجاءت تصريحات بن غفير في أعقاب تداول مقطع فيديو يظهر فيه النائب الطيبي في حفل تخريج فوج أطباء أسنان في مدينة جنين قبل عدة أيام، يقول فيه للخريجين: "يجب قلع ضرس الاحتلال من الجذر".
وفي الأيام الماضية، منع بن غفير
النائب الطيبي من زيارة شبان فلسطينيين من قرية برقة شرقي رام الله، اعتقلوا بعد مواجهات شهدتها القرية في أعقاب اعتداءات مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين على القرية، أسفرت عن مقتل شاب فلسطيني يدعى قصي معطان.
وفي المقابل سمح بن غفير لنواب إسرائيليين من الائتلاف الحاكم بزيارة المستوطنين المعتقلين والمتهمين بقتل معطان.