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مصر.. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شمالي البلاد
مصر.. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شمالي البلاد
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بتعرض مصر إلى هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، على بعد 480 كم شمالي مدينة دمياط. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T15:04+0000
2023-08-10T15:04+0000
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وذكرت صحيفة اليوم السابع، مساء اليوم الخميس، أن المعهد القومي للبحوث في مصر رصد وقوع هزة أرضية، بقوة 4.76 درجة على مقياس ريختر، على عمق 22 كم، شمال مدينة دمياط، الواقعة شمالي مصر.وأكدت محطة الرصد المصرية أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 35.71 شمالا وخط الطول 31.28 شرقا، مساء اليوم الخميس، مؤكدة أنه لم يرد إليها ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية داخل مصر، مشيرة إلى أنه لم تقع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.وفي الخامس عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، أكد المعهد القومي للبحوث في مصر، بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال مدينة الغردقة.وأوضح المعهد، في بيان صحفى، أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلي، مؤكدًا أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.وضرب في فبراير/ شباط الماضي، زلزال بقوة 4.1 درجة ريختر شمالي مدينة السويس شرق مصر، دون التتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
https://sputnikarabic.ae/20230415/زلزال-بقوة-45-درجات-يضرب-شمال-مدينة-الغردقة-المصرية-1075933632.html
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مصر, أخبار مصر الآن, زلزال, العالم, العالم العربي, الأخبار

مصر.. هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر شمالي البلاد

15:04 GMT 10.08.2023
© AFP 2023 / Amir Makarيركب الزوار والسياح عربات تجرها الخيول خارج الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022.
يركب الزوار والسياح عربات تجرها الخيول خارج الهرم الأكبر للملك المصري القديم خوفو (الذي بني حوالي 2570 قبل الميلاد) في مقبرة الجيزة على مشارف القاهرة، مصر 12 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AFP 2023 / Amir Makar
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أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، بتعرض مصر إلى هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر، على بعد 480 كم شمالي مدينة دمياط.
وذكرت صحيفة اليوم السابع، مساء اليوم الخميس، أن المعهد القومي للبحوث في مصر رصد وقوع هزة أرضية، بقوة 4.76 درجة على مقياس ريختر، على عمق 22 كم، شمال مدينة دمياط، الواقعة شمالي مصر.
الهجوم فى مدينة الغردقة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.04.2023
زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب شمال مدينة الغردقة المصرية
15 أبريل, 01:06 GMT
وأكدت محطة الرصد المصرية أن الهزة الأرضية وقعت على خط العرض 35.71 شمالا وخط الطول 31.28 شرقا، مساء اليوم الخميس، مؤكدة أنه لم يرد إليها ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية داخل مصر، مشيرة إلى أنه لم تقع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.
وفي الخامس عشر من شهر أبريل/نيسان الماضي، أكد المعهد القومي للبحوث في مصر، بوقوع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر على بعد 37 كيلومترا شمال مدينة الغردقة.
وأوضح المعهد، في بيان صحفى، أن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلي، مؤكدًا أن الهزة الأرضية لم تتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
وضرب في فبراير/ شباط الماضي، زلزال بقوة 4.1 درجة ريختر شمالي مدينة السويس شرق مصر، دون التتسبب في وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
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