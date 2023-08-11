https://sputnikarabic.ae/20230811/أمريكا-مستعدون-لتدريب-طيارين-أوكرانيين-على-طائرات-إف-16-إذا-عجزت-الدول-الأوروبية-عن-ذلك-1079994539.html
أمريكا: مستعدون لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات "إف-16" إذا عجزت الدول الأوروبية عن ذلك
أمريكا: مستعدون لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات "إف-16" إذا عجزت الدول الأوروبية عن ذلك
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن أمريكا منفتحة على إمكانية تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات "إف... 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T19:03+0000
2023-08-11T19:03+0000
2023-08-11T19:03+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي للصحفيين: "إذا تم اجتياز القدرة على التدريب في أوروبا، فنحن بالتأكيد منفتحون على تدريب الطيارين الأوكرانيين هنا في أمريكا".وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق من أمس الخميس، مبلغ 24 مليار دولار من الأموال الإضافية لأوكرانيا، والتي تشمل 13.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و7.3 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والإنسانية.وقال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أمس الخميس، إن الشعب الأمريكي يتفهم سبب طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المزيد من المليارات من المساعدات لأوكرانيا، على الرغم من استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تراجع الدعم للمساعدة الأمريكية لكييف.يشار إلى أنه منذ فبراير/ شباط 2022، خصصت أمريكا أكثر من 75 مليار دولار في أنواع مختلفة من المساعدات لأوكرانيا، وتم إنفاق معظم هذه المساعدات، أو ما يقرب من 50 مليار دولار، على الأسلحة والمعدات العسكرية ذات الصلة.
https://sputnikarabic.ae/20230811/إعلام-من-المحتمل-أن-يتأخر-تدريب-الطيارين-الأوكرانيين-على-قيادة-إف-16--1079985213.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
أمريكا: مستعدون لتدريب طيارين أوكرانيين على طائرات "إف-16" إذا عجزت الدول الأوروبية عن ذلك
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قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الجمعة، إن أمريكا منفتحة على إمكانية تدريب طيارين أوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16"، إذا اجتازت الدول الأوروبية قدرتها على تدريبهم.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف كيربي للصحفيين: "إذا تم اجتياز القدرة على التدريب في أوروبا، فنحن بالتأكيد منفتحون على تدريب الطيارين الأوكرانيين
هنا في أمريكا".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، طلبت من الكونغرس الأمريكي، في وقت سابق من أمس الخميس، مبلغ 24 مليار دولار من الأموال الإضافية لأوكرانيا، والتي تشمل 13.1 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و7.3 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والإنسانية.
وقال منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية، جون كيربي، أمس الخميس، إن الشعب الأمريكي يتفهم سبب طلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المزيد من المليارات من المساعدات لأوكرانيا، على الرغم من استطلاعات الرأي الأخيرة التي أظهرت تراجع الدعم للمساعدة الأمريكية لكييف.
يشار إلى أنه منذ فبراير/ شباط 2022، خصصت أمريكا أكثر من 75 مليار دولار في أنواع مختلفة من المساعدات لأوكرانيا
، وتم إنفاق معظم هذه المساعدات، أو ما يقرب من 50 مليار دولار، على الأسلحة والمعدات العسكرية ذات الصلة.