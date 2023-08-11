https://sputnikarabic.ae/20230811/أوكرانيا-تحصل-على-نحو-224-ألف-قذيفة-مدفعية-وألفي-صاروخ-من-الاتحاد-الأوروبي-1079995838.html
أوكرانيا تحصل على نحو 224 ألف قذيفة مدفعية وألفي صاروخ من الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا تحصل على نحو 224 ألف قذيفة مدفعية وألفي صاروخ من الاتحاد الأوروبي
أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا عسكريًا كبيرًا لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T22:23+0000
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2023-08-11T22:23+0000
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موسكو- سبوتنيك. وأكد ستانو أن الدول الأعضاء قدمت حوالي 224 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للذخائر المقدمة لأوكرانيا بلغت 1.1 مليار يورو. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى هدفه المستهدف، والذي يتمثل في تزويد كييف بمليون ذخيرة بحلول ربيع عام 2024.وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن تسليم 220 ألف ذخيرة متنوعة لأوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أنه منذ بداية عام 2023، تلقت أوكرانيا 28 مليار دولار من الدعم المالي المقدم من الحلفاء.وكتب شميهال على قناته في "تلغرام": "هذا العام، اجتذبت أوكرانيا بالفعل 28 مليار دولار من الدعم المالي من الشركاء، أكثر من 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 8 مليارات دولار من أمريكا".وفي وقت سابق، قال وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إن موازنة الدولة قد يتم تعديلها هذا العام، في حين تأمل السلطات في ألا يقل حجم التمويل الخارجي للميزانية، في عام 2024 عن عام 2023.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230811/دبلوماسي-روسي-يستبعد-إعادة-إعمار-أوكرانيا-في-حال-استمرار-ضخ-الأسلحة-1079994680.html
https://sputnikarabic.ae/20230810/البنتاغون-أمريكا-تزيد-من-إنتاج-قذائف-المدفعية-إلى-أوكرانيا--1079966920.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أوكرانيا تحصل على نحو 224 ألف قذيفة مدفعية وألفي صاروخ من الاتحاد الأوروبي
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أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا عسكريًا كبيرًا لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية.
موسكو- سبوتنيك. وأكد ستانو أن الدول الأعضاء قدمت حوالي 224 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للذخائر المقدمة لأوكرانيا بلغت 1.1 مليار يورو.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى هدفه المستهدف، والذي يتمثل في تزويد كييف بمليون ذخيرة
بحلول ربيع عام 2024.
وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن تسليم 220 ألف ذخيرة متنوعة لأوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أنه منذ بداية عام 2023، تلقت أوكرانيا 28 مليار دولار من الدعم المالي المقدم من الحلفاء.
وكتب شميهال على قناته في "تلغرام": "هذا العام، اجتذبت أوكرانيا بالفعل 28 مليار دولار من الدعم المالي من الشركاء، أكثر من 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 8 مليارات دولار من أمريكا".
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إن موازنة الدولة قد يتم تعديلها هذا العام، في حين تأمل السلطات في ألا يقل حجم التمويل الخارجي للميزانية، في عام 2024 عن عام 2023.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.