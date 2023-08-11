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Военнослужащий ВС РФ после штурма опорного пункта условного противника во время подготовки штурмовых подразделений ЦВО в зоне спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230811/أوكرانيا-تحصل-على-نحو-224-ألف-قذيفة-مدفعية-وألفي-صاروخ-من-الاتحاد-الأوروبي-1079995838.html
أوكرانيا تحصل على نحو 224 ألف قذيفة مدفعية وألفي صاروخ من الاتحاد الأوروبي
أوكرانيا تحصل على نحو 224 ألف قذيفة مدفعية وألفي صاروخ من الاتحاد الأوروبي
أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا عسكريًا كبيرًا لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T22:23+0000
2023-08-11T22:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو- سبوتنيك. وأكد ستانو أن الدول الأعضاء قدمت حوالي 224 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للذخائر المقدمة لأوكرانيا بلغت 1.1 مليار يورو. يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى هدفه المستهدف، والذي يتمثل في تزويد كييف بمليون ذخيرة بحلول ربيع عام 2024.وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن تسليم 220 ألف ذخيرة متنوعة لأوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي.وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أنه منذ بداية عام 2023، تلقت أوكرانيا 28 مليار دولار من الدعم المالي المقدم من الحلفاء.وكتب شميهال على قناته في "تلغرام": "هذا العام، اجتذبت أوكرانيا بالفعل 28 مليار دولار من الدعم المالي من الشركاء، أكثر من 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 8 مليارات دولار من أمريكا".وفي وقت سابق، قال وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إن موازنة الدولة قد يتم تعديلها هذا العام، في حين تأمل السلطات في ألا يقل حجم التمويل الخارجي للميزانية، في عام 2024 عن عام 2023.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20230811/دبلوماسي-روسي-يستبعد-إعادة-إعمار-أوكرانيا-في-حال-استمرار-ضخ-الأسلحة-1079994680.html
https://sputnikarabic.ae/20230810/البنتاغون-أمريكا-تزيد-من-إنتاج-قذائف-المدفعية-إلى-أوكرانيا--1079966920.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن

أوكرانيا تحصل على نحو 224 ألف قذيفة مدفعية وألفي صاروخ من الاتحاد الأوروبي

22:23 GMT 11.08.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022
مدفع هاوتزر من وحدة مدفعية تركتها القوات المسلحة الأوكرانية في بيرديانسك، أوكرانيا 12 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
© Sputnik
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أعلن بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي قدم دعمًا عسكريًا كبيرًا لأوكرانيا خلال الأشهر الماضية.
موسكو- سبوتنيك. وأكد ستانو أن الدول الأعضاء قدمت حوالي 224 ألف قذيفة مدفعية وأكثر من ألفي صاروخ من مختلف الأنواع، مشيرا إلى أن القيمة الإجمالية للذخائر المقدمة لأوكرانيا بلغت 1.1 مليار يورو.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يصل بعد إلى هدفه المستهدف، والذي يتمثل في تزويد كييف بمليون ذخيرة بحلول ربيع عام 2024.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.08.2023
دبلوماسي روسي يستبعد إعادة إعمار أوكرانيا في حال استمرار "ضخ الأسلحة"
19:24 GMT
وفي وقت سابق، أعلن جوزيب بوريل، المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عن تسليم 220 ألف ذخيرة متنوعة لأوكرانيا في يونيو/ حزيران الماضي.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، أنه منذ بداية عام 2023، تلقت أوكرانيا 28 مليار دولار من الدعم المالي المقدم من الحلفاء.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
البنتاغون: أمريكا تزيد من إنتاج قذائف المدفعية إلى أوكرانيا
أمس, 19:26 GMT
وكتب شميهال على قناته في "تلغرام": "هذا العام، اجتذبت أوكرانيا بالفعل 28 مليار دولار من الدعم المالي من الشركاء، أكثر من 11 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي، وأكثر من 8 مليارات دولار من أمريكا".
وفي وقت سابق، قال وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إن موازنة الدولة قد يتم تعديلها هذا العام، في حين تأمل السلطات في ألا يقل حجم التمويل الخارجي للميزانية، في عام 2024 عن عام 2023.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، (المتواصلة منذ 24 شباط/ فبراير 2022، لحماية سكان إقليم دونباس). إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية العسكرية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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Военнослужащие подразделения тылового обеспечения Ивановского гвардейского соединения ВДВ Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:59 GMT
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