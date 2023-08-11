https://sputnikarabic.ae/20230811/طائرة-مسيرة-تركية-تستهدف-3-عناصر-من-حزب-العمال-الكردستاني-شمالي-العراق-فيديو-1079980294.html
طائرة مسيرة تركية تستهدف 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق... فيديو
طائرة مسيرة تركية تستهدف 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق... فيديو
أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، وذلك ردا على مصرع عدد من جنوده بهجمات شمالي العراق. 11.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-11T12:41+0000
2023-08-11T12:41+0000
2023-08-11T12:41+0000
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وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان، أنه "تم تحييد 3 "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "المخلب- القفل".وأضاف البيان: "بذلك يرتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة، منذ أمس الخميس، إلى 7 ضحايا".شهدت، الأيام الماضية، تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرضت قواته لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/02/0d/1048107410_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_1f457e3a1faa1fe7a5530744e09e6782.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العراق, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, الجيش التركي, العراق, حزب العمال الكردستاني, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طائرة مسيرة تركية تستهدف 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق... فيديو
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أعلن الجيش التركي، اليوم الجمعة، قتل 3 عناصر من حزب العمال الكردستاني، وذلك ردا على مصرع عدد من جنوده بهجمات شمالي العراق.
وذكرت وزارة الدفاع التركية
، في بيان، أنه "تم تحييد 3 "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني في منطقة عملية "المخلب- القفل".
وأضاف البيان: "بذلك يرتفع عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في المنطقة، منذ أمس الخميس، إلى 7 ضحايا".
شهدت، الأيام الماضية، تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني
، شمالي العراق، بينما تعرضت قواته لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.
يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية
تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.
وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.
وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.