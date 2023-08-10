https://sputnikarabic.ae/20230810/تركيا-تستهدف-حزب-العمال-الكردستاني-بعد-مقتل-2-من-جنودها-شمالي-العراق-----------1079930363.html
تركيا تستهدف حزب العمال الكردستاني بعد مقتل اثنين من جنودها شمالي العراق
تركيا تستهدف حزب العمال الكردستاني بعد مقتل اثنين من جنودها شمالي العراق
شهدت الأيام الماضية تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرض هو لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T08:01+0000
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وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن الجيش التركي قتل اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني وأصاب 4 آخرين، خلال هجومين منفصلين، في محافظة السليمانية، نفذتهما طائرات مسيرة، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس.ولفتت الشبكة إلى أن تركيا قتلت في العمليتين "مسؤول استخبارات في حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى عضو آخر، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى 4 أفراد بينهم اثنان من مقاتلي "بي كي كي".وتزامن ذلك مع إعلان الجيش التركي مقتل اثنين من أفراده وإصابة 3 آخرين، شمالي العراق.يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20230804/تركيا-تحيد-ضابط-البريد-لـبي-كي-كي-شمالي-العراق-1079780987.html
https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-التركي-يجدد-قصف-شمالي-العراق-ويعلن-تحييد-6-عناصر-من-بي-كي-كي-1076088919.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
تركيا تستهدف حزب العمال الكردستاني بعد مقتل اثنين من جنودها شمالي العراق
08:01 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 08:14 GMT 10.08.2023) تابعنا عبر
شهدت الأيام الماضية تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرض هو لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن الجيش التركي قتل اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني وأصاب 4 آخرين، خلال هجومين منفصلين، في محافظة السليمانية، نفذتهما طائرات مسيرة، حسبما ذكرت
شبكة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس.
ولفتت الشبكة إلى أن تركيا
قتلت في العمليتين "مسؤول استخبارات في حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى عضو آخر، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى 4 أفراد بينهم اثنان من مقاتلي "بي كي كي".
وتزامن ذلك مع إعلان الجيش التركي مقتل اثنين من أفراده وإصابة 3 آخرين، شمالي العراق.
يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية
تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.
وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال
الكردستاني.
وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.