عربي
https://sputnikarabic.ae/20230810/تركيا-تستهدف-حزب-العمال-الكردستاني-بعد-مقتل-2-من-جنودها-شمالي-العراق-----------1079930363.html
تركيا تستهدف حزب العمال الكردستاني بعد مقتل اثنين من جنودها شمالي العراق
تركيا تستهدف حزب العمال الكردستاني بعد مقتل اثنين من جنودها شمالي العراق
شهدت الأيام الماضية تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرض هو لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك. 10.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-10T08:01+0000
2023-08-10T08:14+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العراق
أخبار العراق اليوم
أخبار تركيا اليوم
حزب العمال الكردستاني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101668/50/1016685010_0:111:2000:1236_1920x0_80_0_0_d2e1e2bb47c38bb3bf93cb9997cf239b.jpg
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن الجيش التركي قتل اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني وأصاب 4 آخرين، خلال هجومين منفصلين، في محافظة السليمانية، نفذتهما طائرات مسيرة، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس.ولفتت الشبكة إلى أن تركيا قتلت في العمليتين "مسؤول استخبارات في حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى عضو آخر، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى 4 أفراد بينهم اثنان من مقاتلي "بي كي كي".وتزامن ذلك مع إعلان الجيش التركي مقتل اثنين من أفراده وإصابة 3 آخرين، شمالي العراق.يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.
https://sputnikarabic.ae/20230804/تركيا-تحيد-ضابط-البريد-لـبي-كي-كي-شمالي-العراق-1079780987.html
https://sputnikarabic.ae/20230419/الجيش-التركي-يجدد-قصف-شمالي-العراق-ويعلن-تحييد-6-عناصر-من-بي-كي-كي-1076088919.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101668/50/1016685010_102:0:1899:1348_1920x0_80_0_0_72d6d78d3e14c31e6c908f68e18ea677.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني
العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, حزب العمال الكردستاني

تركيا تستهدف حزب العمال الكردستاني بعد مقتل اثنين من جنودها شمالي العراق

08:01 GMT 10.08.2023 (تم التحديث: 08:14 GMT 10.08.2023)
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuzمقاتلة تركية
مقاتلة تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / Anatolia, Kenan Gurbuz
تابعنا عبرTelegramNabd
شهدت الأيام الماضية تنفيذ الجيش التركي هجمات عدة ضد حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، بينما تعرض هو لهجمات أدت إلى مقتل وإصابة 5 عسكريين أتراك.
وقال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، إن الجيش التركي قتل اثنين من أعضاء حزب العمال الكردستاني وأصاب 4 آخرين، خلال هجومين منفصلين، في محافظة السليمانية، نفذتهما طائرات مسيرة، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الخميس.
دوريات أمريكية ومروحيات روسية على خطوط التماس مع الجيش التركي شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2023
تركيا تحيد "ضابط البريد" لـ"بي كي كي" شمالي العراق
4 أغسطس, 08:40 GMT
ولفتت الشبكة إلى أن تركيا قتلت في العمليتين "مسؤول استخبارات في حزب العمال الكردستاني"، إضافة إلى عضو آخر، بينما وصلت حصيلة المصابين إلى 4 أفراد بينهم اثنان من مقاتلي "بي كي كي".
وتزامن ذلك مع إعلان الجيش التركي مقتل اثنين من أفراده وإصابة 3 آخرين، شمالي العراق.
مروحية تركية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2023
الجيش التركي يجدد قصف شمالي العراق ويعلن تحييد 6 عناصر من "بي كي كي"
19 أبريل, 13:48 GMT
يذكر أن تركيا أطلقت عملية عسكرية تحمل اسم "المخلب - القفل" لاستهداف معاقل مقاتلي "بي كي كي" شمالي العراق.
وتشهد مناطق عدة في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني.
وبينما تبرر تركيا عملياتها العسكرية داخل الأراضي العراقية، ترفض بغداد ذلك وتعتبره انتهاكا للسيادة العراقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала