https://sputnikarabic.ae/20230812/إعلام-وزير-إسرائيلي-في-واشنطن-لبحث-جهود-تطبيع-العلاقات-مع-السعودية-1080001068.html

إعلام: وزير إسرائيلي في واشنطن لبحث جهود تطبيع العلاقات مع السعودية

إعلام: وزير إسرائيلي في واشنطن لبحث جهود تطبيع العلاقات مع السعودية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن "وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، سيناقش الجهود الدبلوماسية لواشنطن للتوصل إلى صفقة شاملة مع... 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T08:57+0000

2023-08-12T08:57+0000

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وأفادت قناة "I24 news" الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيرسل وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، إلى واشنطن، هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين بشأن اتفاق تطبيع محتمل مع السعودية".وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، إن "ديرمر سيناقش الجهود الدبلوماسية لواشنطن للتوصل إلى صفقة شاملة مع السعودية تشمل اعتراف الرياض بإسرائيل".وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أمس الجمعة، قد قال إن" السعودية ستجني فوائد من التطبيع لا تقل عن تلك التي ستحصل عليها إسرائيل".ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن الوزير كوهين، قوله: "للولايات المتحدة مصلحة في الترويج لاتفاقية سلام بين السعودية وإسرائيل، لأنها ستسهم في الاستقرار الإقليمي، وخفض أسعار الطاقة، وستكون إنجازًا مهمًا للرئيس بايدن قبل الانتخابات".وأضاف كوهين: "كما أن للسعودية مصلحة في مثل هذا الاتفاقية، بما لا يقل عن إسرائيل، لأنها ستساعدها في التعامل مع تهديدها الرئيسي - إيران، وستفتح الباب أمام إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي والتكنولوجي بين إسرائيل والسعودية".ومضى، بقوله: "اتفاقيات إبراهيم التي أدت إلى ازدهار العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، كما ينعكس في اتفاقية التجارة والسياحة والاستثمار، تشهد على الإمكانات الهائلة الكامنة في الاتفاقية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، التي هي زعيمة العالم الإسلامي".وسبق أن أعلنت السعودية مرارا أن التوصل إلى حل للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يكون قائما على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية وهو شرط لتطبيع العلاقات مع تل أبيب، بحسب التصريحات.

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https://sputnikarabic.ae/20230810/لماذا-من-الصعب-تطبيع-العلاقات-بين-إسرائيل-والسعودية-وما-علاقة-المفاعل-النووي؟-1079961653.html

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