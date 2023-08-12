https://sputnikarabic.ae/20230812/الشرطة-الفرنسية-بشأن-قنبلة-برج-إيفل-بلاغ-كاذب-1080012210.html

الشرطة الفرنسية بشأن "قنبلة برج إيفل": بلاغ كاذب

الشرطة الفرنسية بشأن "قنبلة برج إيفل": بلاغ كاذب

أفادت وسائل إعلام فرنسية، اليوم السبت، أن ما أثير حول وجود قنبلة في "برج إيفل" في العاصمة الفرنسية باريس، هو مجرد بلاغ كاذب. 12.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-12T17:50+0000

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ونقلت صحيفة "ليبراسيون"، مساء اليوم السبت، عن مصدر في الشرطة الفرنسية، أن ما ورد من أنباء تتعلق بوجود قنبلة في برج إيفل، هي مجرد بلاغ كاذب، وأنها سمحت للزائرين بالعودة إلى البرج، بعد ساعتين من إخلائه.وأكد المصدر الشرطي الفرنسي أنه "كان بلاغا كاذبا، ويمكن للناس العودة إلى الداخل".وأوضحت الهيئة الفرنسية المسؤولة عن إدارة البرج أن خبراء إبطال القنابل والشرطة تفقدوا المكان، بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق، بدعوى أنها إجراءات اعتيادية في مثل هذا النوع من المواقف.وفي وقت سابق من اليوم السبت، ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن النصب التذكاري برج إيفل في العاصمة الفرنسية باريس، قد تم إخلاؤه، بعد رسالة تهديد بوجود قنبلة.‏وقالت قناة "بي إف إم" الفرنسية، إن "عناصر إزالة الألغام يتواجدون في الموقع، لإجراء مسح ومن أجل التأكد من عدم وجود القنبلة المزعومة، فيما تم إغلاق برج إيفل أمام الزوار".وعلمت قناة "بي إف إم" من مصدر في الشرطة الفرنسية، أنه "تم إخلاء الطوابق الثلاثة من برج إيفل وساحته الأمامية، في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم السبت، بعد تلقي رسالة تنبيه بوجود قنبلة".

https://sputnikarabic.ae/20230812/إعلام-فرنسي-إخلاء-برج-إيفل-بعد-تلقي-إنذار-بوجود-قنبلة-1080007680.html

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