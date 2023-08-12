https://sputnikarabic.ae/20230812/القوات-الأوكرانية-تقصف-مراكز-سكنية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1080014028.html
القوات الأوكرانية تقصف مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تقصف مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية
ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T22:13+0000
2023-08-12T22:13+0000
2023-08-12T22:13+0000
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دونيتسك- سبوتنيك. ونشر المكتب على قناته في "تليغرام" بيانا قال فيه: "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، على بلدة نيتايلوفا- مدينة دونيتسك (منطقتا كويبيشيف وكييفسك)، حيث تم إطلاق اربع قذائف من عيار 155 ملم، وعند الساعة 20:20 أطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم باتجاه بلدة نيتايلوفا- مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيف)".وأفادت الممثلية بأنه في الساعة 21:05 بأنه تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155ملم باتجاه بلدة سيميونوفكا في منطقة ياسينوفاتسكي، وفى الساعة 21:20 ثلاث قذائف أخرى من ذات العيار .في السياق ذاته، أشار المكتب التمثيلي في البيان إلى أن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا استهدفت عند الساعة 21.05 مدينة ماكيفكا بـ4 قذائف من عيار 155 ملم، وسبع قذائف من عيار 152 ملم على مدينة غورلوفكا بين الساعة 22:10 و 22:20 مساءً.يذكر أن منطقة كييفسك تقع في الجزء الشمالي من مدينة دونيتسك، وتقع منطقة كويبيشيف في غرب مدينة دونيتسك، ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، في أعقاب انقلاب عسكري هناك، تعرضت المنطقة بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230808/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-98-مرة-خلال-الـ24-ساعة-الماضية-1079895707.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الناتو, أخبار جمهورية دونيتسك
القوات الأوكرانية تقصف مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك الشعبية
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ذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مساء أمس السبت، مراكز سكنية في الجمهورية بقذائف أمدها بها الناتو.
دونيتسك- سبوتنيك. ونشر المكتب على قناته في "تليغرام" بيانا قال فيه: "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي (يتطابق مع توقيت موسكو)، على بلدة نيتايلوفا- مدينة دونيتسك (منطقتا كويبيشيف وكييفسك)، حيث تم إطلاق اربع قذائف من عيار 155 ملم
، وعند الساعة 20:20 أطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم باتجاه بلدة نيتايلوفا- مدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيف)".
وأفادت الممثلية بأنه في الساعة 21:05 بأنه تم إطلاق 3 قذائف من عيار 155ملم باتجاه بلدة سيميونوفكا في منطقة ياسينوفاتسكي، وفى الساعة 21:20 ثلاث قذائف أخرى من ذات العيار .
في السياق ذاته، أشار المكتب التمثيلي في البيان إلى أن التشكيلات المسلحة لأوكرانيا استهدفت عند الساعة 21.05 مدينة ماكيفكا بـ4 قذائف من عيار 155 ملم، وسبع قذائف من عيار 152 ملم على مدينة غورلوفكا بين الساعة 22:10 و 22:20 مساءً.
يذكر أن منطقة كييفسك تقع في الجزء الشمالي من مدينة دونيتسك
، وتقع منطقة كويبيشيف في غرب مدينة دونيتسك، ومنذ عام 2014، عندما أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية استقلالها عن كييف، في أعقاب انقلاب عسكري هناك، تعرضت المنطقة بشكل منتظم للقصف من قبل القوات الأوكرانية.