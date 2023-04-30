https://sputnikarabic.ae/20230430/ليفربول-يفوز-على-توتنهام-4-3-في-مباراة-ماراثونية-بالدوري-الإنجليزي-1076496369.html
ليفربول يفوز على توتنهام 4-3 في مباراة ماراثونية بالدوري الإنجليزي
ليفربول يفوز على توتنهام 4-3 في مباراة ماراثونية بالدوري الإنجليزي
حقق فريق ليفربول، فوزا صعبا على ضيفه توتنهام هوتسبير، في المواجهة النارية التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز. 30.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-30T17:56+0000
2023-04-30T17:56+0000
2023-04-30T17:56+0000
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اللاعب محمد صلاح
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سجل أهداف ليفربول كورتيس جونز في الدقيقة 3، ولويس دياز في الدقيقة 5، ومحمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة 15، وديوجو جوتا في الدقيقة 95، فيما أحرز ثلاثية توتنهام هاري كين في الدقيقة 40، وسون هيونج مين في الدقيقة 77، وريشارليسون في الدقيقة 92.وواصل ليفربول سلسلة انتصاراته في الدوري الإنجليزي بالفوز الرابع على التوالي ليرتفع رصيده إلى 56 نقطة ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.في المقابل، توقف رصيد توتنهام هوتسبير عند 54 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس في جدول الترتيب متفوقا بفارق الأهداف عن أستون فيلا صاحب المركز الثامن.
https://sputnikarabic.ae/20230413/محمد-صلاح-يتوج-بلقب-لاعب-الشهر-لليفربول-1075873678.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي توتنهام, منوعات, رياضة, اللاعب محمد صلاح
ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, نادي توتنهام, منوعات, رياضة, اللاعب محمد صلاح
ليفربول يفوز على توتنهام 4-3 في مباراة ماراثونية بالدوري الإنجليزي
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حقق فريق ليفربول، فوزا صعبا على ضيفه توتنهام هوتسبير، في المواجهة النارية التي أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.