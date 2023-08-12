https://sputnikarabic.ae/20230812/حزب-الله-اللبناني-يتوعد-إسرائيل-بـتحويل-كل-مواقعها-إلى-مقابر-في-الحرب-القادمة-1080001547.html
"حزب الله" اللبناني يتوعد إسرائيل بـ"تحويل كل مواقعها إلى مقابر في الحرب القادمة"
"حزب الله" اللبناني يتوعد إسرائيل بـ"تحويل كل مواقعها إلى مقابر في الحرب القادمة"
أكّد أحد قادة "حزب الله" اللبناني، أن "الحزب أكمل التحضيرات والمعدات اللازمة لترجمة وعد زعيمه حسن نصرالله، بأن يرى العالم على الهواء هزيمة الجيش الإسرائيلي في... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T09:01+0000
2023-08-12T09:01+0000
2023-08-12T09:01+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261086_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8387429dbbf9cdcdcc63fa7aa74ba2f7.jpg
وقال الحاج جهاد، في حديث مع قناة "المنار" اللبنانية، إن "العدو في الحرب القادمة لن يستطيع أن يخرج إذا دخل إلى الأرض اللبنانية"، متوعداً بأن "كل مواقع الاحتلال ستتحول إلى مقابر وستخرج من الخدمة في الحرب القادمة، وستشهد هروب الجنود الإسرائيليين منها".وأشار إلى حرب تموز/ يوليو والآثار المترتبة عليها، قائلا: "لقد أعدنا الجيش الإسرائيلي إلى الوراء بدليل أننا اليوم أمام جيش فاقد للأهلية القتالية"، مشددا، بالقول: "اليوم نحن أمام مقاومة تمتلك موثوقية عالية في إمكانية تحقيق النصر".وقال القيادي في "حزب الله": "نحن نتحدث عن 17 سنة كان فيها سياق التحضير شبه يومي، فمعركتنا ستكون معركة الجليل، وتحضيرات العدو تؤكد أنه يخطط لكيفية الحماية من الدخول إلى الجليل، أما إذا فكر العدو في الدخول إلى أرضنا فلن يستطيع أن يخرج".وكشف "حزب الله"، في وقت سابق، عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة والتي دخلت الخدمة، في عام 2015.ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، مشاهد تعرض للمرة الأولى لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة ضمن تدريبات سلاح "ضد الدروع" للحزب.وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.
https://sputnikarabic.ae/20230809/برلماني-إسرائيلي-لن-نصبر-للأبد-على-استفزازات-حزب-الله-1079918403.html
https://sputnikarabic.ae/20230809/في-رسالة-تحذيرية-جديدة-الجيش-الإسرائيلي-يحاول-استئناف-المفاوضات-لإزالة-خيمة-حزب-الله-1079913147.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/13/1078261086_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4a844a4d1009df2832a9793e55b2f8de.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله" اللبناني يتوعد إسرائيل بـ"تحويل كل مواقعها إلى مقابر في الحرب القادمة"
تابعنا عبر
أكّد أحد قادة "حزب الله" اللبناني، أن "الحزب أكمل التحضيرات والمعدات اللازمة لترجمة وعد زعيمه حسن نصرالله، بأن يرى العالم على الهواء هزيمة الجيش الإسرائيلي في أي مواجهة مقبلة".
وقال الحاج جهاد، في حديث مع قناة
"المنار" اللبنانية، إن "العدو في الحرب القادمة لن يستطيع أن يخرج إذا دخل إلى الأرض اللبنانية"، متوعداً بأن "كل مواقع الاحتلال ستتحول إلى مقابر وستخرج من الخدمة في الحرب القادمة، وستشهد هروب الجنود الإسرائيليين منها".
وأشار إلى حرب تموز/ يوليو والآثار المترتبة عليها، قائلا: "لقد أعدنا الجيش الإسرائيلي إلى الوراء بدليل أننا اليوم أمام جيش فاقد للأهلية القتالية"، مشددا، بالقول: "اليوم نحن أمام مقاومة تمتلك موثوقية عالية في إمكانية تحقيق النصر".
وقال القيادي في "حزب الله": "نحن نتحدث عن 17 سنة كان فيها سياق التحضير شبه يومي، فمعركتنا ستكون معركة الجليل، وتحضيرات العدو تؤكد أنه يخطط لكيفية الحماية من الدخول إلى الجليل، أما إذا فكر العدو في الدخول إلى أرضنا فلن يستطيع أن يخرج".
وكشف "حزب الله"، في وقت سابق، عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة
والتي دخلت الخدمة، في عام 2015.
ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، مشاهد تعرض للمرة الأولى لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة ضمن تدريبات سلاح "ضد الدروع" للحزب.
وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، قدمت تل أبيب، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن
الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.
في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.