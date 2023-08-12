https://sputnikarabic.ae/20230812/قطر-تدشن-حملات-طبية-في-غانا-1080013776.html
قطر تدشن حملات طبية في غانا
قطر تدشن حملات طبية في غانا
دشنت مؤسسة قطر الخيرية، اليوم السبت، عدة حملات طبية نوعية في جمهورية غانا، تهدف إلى إزالة المياه البيضاء ومكافحة العمى، وعلاج أمراض القلب الخلقية للأطفال ضمن... 12.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-12T20:52+0000
2023-08-12T20:52+0000
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وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن مؤسسة قطر الخيرية دشنت عدة حملات طبية في غانا، في ظل تقدير محمود من السلطات الرسمية الغانية والمرضى وأسرهم.وقام عبد العزيز جاسم حجي، مدير إدارة البرامج والتنمية الدولية في قطر الخيرية في منطقة كدواسو في الإقليم الشرقي لغانا، بأولى الحملات الطبية لمكافحة العمى وإزالة المياه البيضاء ضمن مبادرة لـ 10 حملات متواصلة، خلال المرحلة المقبلة في أقاليم غانا المختلفة.وتأتي الحملة الطبية القطرية الجديدة لمكافحة العمى وإزالة المياه البيضاء امتدادا لحملة 50 ألف حياة، والتي أطلقتها مؤسسة قطر الخيرية خلال شهر رمضان الماضي، من خلال حملة تبرعات نجحت من خلالها في مواصلة علاج مرضى العيون، حتى الآن.وقدمت مؤسسة قطر الخيرية مبادرة "القلوب الرحيمة" لإصلاح تشوهات القلب لدى الأطفال، وذلك ضمن استراتيجيتها في مجال الصحة للعام 2023 في جمهورية غانا، حيث من المفترض أن يشرف فريق طبي متخصص على إجراء عشرات عمليات القلب.ومن جهتها، أعربت جهات رسمية وشعبية في غانا عن شكرها وتقديرها لاهتمام مؤسسة قطر الخيرية بالمحتاجين والمرضى في بلادها، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ مشروع لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال في غانا.
https://sputnikarabic.ae/20230802/قطر-ترسل-طائرة-مساعدات-غذائية-وطبية-إلى-السودان-1079736691.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار غانا, العالم العربي, الأخبار
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار غانا, العالم العربي, الأخبار
قطر تدشن حملات طبية في غانا
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دشنت مؤسسة قطر الخيرية، اليوم السبت، عدة حملات طبية نوعية في جمهورية غانا، تهدف إلى إزالة المياه البيضاء ومكافحة العمى، وعلاج أمراض القلب الخلقية للأطفال ضمن مبادرة "القلوب الرحيمة".
وذكرت وكالة
الأنباء القطرية، مساء اليوم السبت، أن مؤسسة قطر الخيرية دشنت عدة حملات طبية في غانا، في ظل تقدير محمود من السلطات الرسمية الغانية والمرضى وأسرهم.
وقام عبد العزيز جاسم حجي، مدير إدارة البرامج والتنمية الدولية في قطر الخيرية
في منطقة كدواسو في الإقليم الشرقي لغانا، بأولى الحملات الطبية لمكافحة العمى وإزالة المياه البيضاء ضمن مبادرة لـ 10 حملات متواصلة، خلال المرحلة المقبلة في أقاليم غانا المختلفة.
وتأتي الحملة الطبية القطرية الجديدة لمكافحة العمى وإزالة المياه البيضاء امتدادا لحملة 50 ألف حياة، والتي أطلقتها مؤسسة قطر الخيرية خلال شهر رمضان الماضي، من خلال حملة تبرعات نجحت من خلالها في مواصلة علاج مرضى العيون، حتى الآن.
وقدمت مؤسسة قطر الخيرية مبادرة "القلوب الرحيمة" لإصلاح تشوهات القلب لدى الأطفال، وذلك ضمن استراتيجيتها في مجال الصحة للعام 2023 في جمهورية غانا، حيث من المفترض أن يشرف فريق طبي متخصص على إجراء عشرات عمليات القلب
.
ومن جهتها، أعربت جهات رسمية وشعبية في غانا عن شكرها وتقديرها لاهتمام مؤسسة قطر الخيرية بالمحتاجين والمرضى في بلادها، مؤكدة أنها المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ مشروع لعلاج أمراض القلب لدى الأطفال في غانا.