https://sputnikarabic.ae/20230813/إيران-توجه-رسالة-إلى-حسن-نصر-الله-لن-نتردد-في-مساعدة-حزب-الله-حتى-تدمير-إسرائيل-1080035413.html

إيران توجه رسالة إلى حسن نصر الله: لن نتردد في مساعدة "حزب الله" حتى تدمير إسرائيل

إيران توجه رسالة إلى حسن نصر الله: لن نتردد في مساعدة "حزب الله" حتى تدمير إسرائيل

بعث وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، رسالة إلى الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله. 13.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-13T19:54+0000

2023-08-13T19:54+0000

2023-08-13T19:54+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/09/1066193490_95:0:1892:1011_1920x0_80_0_0_639c5f1d321eaf26fcd38ea82445c2ee.jpg

وقال عبد اللهيان في رسالته، إن "الهزيمة المخزية للكيان الصهيوني في حرب يوليو على يد المقاومين اللبنانيين الأبطال، هي إحدى الإنجازات المشرفة وثمار المقاومة الإسلامية، والتي تعتبر منعطفًا في تاريخ النضال ضد الاحتلال".وأكد أنه "لطالما كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف إلى جانب "حزب الله" والمقاومة، ونظرا لمبدأ دعم محور المقاومة، فإنها لن تتوانى عن بذل أي جهد للمساعدة في تفوق ونجاح واقتدار محور المقاومة حتى إزالة الاحتلال وتدمير الصهيونية بشكل كامل".وكان أحد قادة "حزب الله" اللبناني قد أكّد أن "الحزب أكمل التحضيرات والمعدات اللازمة لترجمة وعد زعيمه حسن نصرالله، بأن يرى العالم على الهواء هزيمة الجيش الإسرائيلي في أي مواجهة مقبلة".وقال الحاج جهاد، في حديث مع قناة "المنار" اللبنانية، إن "العدو في الحرب القادمة لن يستطيع أن يخرج إذا دخل إلى الأرض اللبنانية"، متوعدًا بأن "كل مواقع الاحتلال ستتحول إلى مقابر وستخرج من الخدمة في الحرب القادمة، وستشهد هروب الجنود الإسرائيليين منها".وأشار إلى حرب يوليو/ تموز والآثار المترتبة عليها، قائلا: "لقد أعدنا الجيش الإسرائيلي إلى الوراء بدليل أننا اليوم أمام جيش فاقد للأهلية القتالية"، مشددا، بالقول: "اليوم نحن أمام مقاومة تمتلك موثوقية عالية في إمكانية تحقيق النصر".وكشف "حزب الله"، في وقت سابق، عن منظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة، والتي دخلت الخدمة في عام 2015.ونشر الإعلام الحربي لـ"حزب الله"، مشاهد تعرض للمرة الأولى لمنظومة "ثار الله" للصواريخ الموجهة ضمن تدريبات سلاح "ضد الدروع" للحزب.وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعد التوترات بشكل كبير. وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، قدمت تل أبيب شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي، مطالبة بإلزام بيروت بـ"تحرك فوري لمنع إقامة "حزب الله" بنى تحتية عسكرية على الحدود"، في إشارة للخيمة في منطقة مزارع شبعا المحتلة.في المقابل، قدم لبنان، في 11 يوليو الماضي، شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل على خلفية "تكريس" احتلالها الجزء اللبناني من بلدة "الغجر" الحدودية.

https://sputnikarabic.ae/20230809/في-رسالة-تحذيرية-جديدة-الجيش-الإسرائيلي-يحاول-استئناف-المفاوضات-لإزالة-خيمة-حزب-الله-1079913147.html

https://sputnikarabic.ae/20230731/إيران-التقارب-بين-السعودية-وإسرائيل-سيضر-بالسلام-الإقليمي-1079583770.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم