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https://sputnikarabic.ae/20230813/إيران-4-قتلى-بهجوم-على-مزار-ديني-في-مدينة-شيراز-جنوبي-البلاد-1080033665.html
إيران: 4 قتلى بهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوبي البلاد
إيران: 4 قتلى بهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوبي البلاد
أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، "مقتل أربعة أشخاص، إثر هجوم إرهابي على مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران". 13.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-13T16:36+0000
2023-08-13T16:36+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع، بأن "أربعة قتلى سقطوا في هجوم إرهابي على مرقد "شاه جراغ" في شيراز"، مشيرة أن "مسلحا حاول اقتحام المرقد وتمت مواجهته من قبل قوات الأمن الموكلة حمايته".وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتاً إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230724/إيران-تقبض-على-أكبر-شبكة-إرهابية-صهيونية-كانت-تخطط-لتفجير-مرقد-قاسم-سليماني-1079346216.html
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إيران, أخبار إيران, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

إيران: 4 قتلى بهجوم على مزار ديني في مدينة شيراز جنوبي البلاد

16:36 GMT 13.08.2023
© AFP 2023 / ISNA News Agencyهجوم مسلح استهدف مزار "شاه جراغ" الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، 26 أكتوبر 2022
هجوم مسلح استهدف مزار شاه جراغ الديني في مدينة شيراز الإيرانية جنوبي إيران، 26 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2023
© AFP 2023 / ISNA News Agency
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، "مقتل أربعة أشخاص، إثر هجوم إرهابي على مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز جنوبي إيران".
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن مصدر مطلع، بأن "أربعة قتلى سقطوا في هجوم إرهابي على مرقد "شاه جراغ" في شيراز"، مشيرة أن "مسلحا حاول اقتحام المرقد وتمت مواجهته من قبل قوات الأمن الموكلة حمايته".
وقتل 20 شخصا على الأقل، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، في هجوم مسلح تبناه تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدة الدول)، على ضريح "شاه جراغ"، في مدينة شيراز جنوب غربي إيران.
وسبق وأصدر القضاء الإيراني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "لائحة اتهام بحق 5 أشخاص في قضية الاعتداء الإرهابي في مدينة شيراز جنوب غربي إيران".
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وحسب وسائل إعلام إيرانية، فإن "رئيس قضاة محافظة فارس أعلن عن إصدار لائحة اتهام للمتهمين بالهجوم الإرهابي على حجاج ومرافقي مرقد مدينة شيراز"، لافتاً إلى "اتهام 5 متهمين رئيسيين في الحادث الإرهابي".
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